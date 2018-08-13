玄天上帝開「幽冥支票」 好兄弟搶著要

農曆七月普度需要準備大量紙錢，清聖宮的幽冥支票只要薄薄一張。（記者陳冠備攝）

2018-08-13 21:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉清聖宮每年舉辦大型普度法會，必須燃燒大量金銀紙，廟方從去年起將重重一袋的超渡金，改為薄薄一張的「幽冥支票」，「好兄弟」只要憑此支票就能跟玄天上帝換錢，結果大受歡迎，今年受理7200個牌位，比去年增加一成以上。

清聖宮建廟近20年，主祀玄天上帝，每年農曆7月皆舉辦大型普度法會，超拔先人、嬰靈及冤親債主等，由於信徒眾多，每年都得燃燒十多公噸紙錢，為此還得請清潔隊來協助載往焚化爐燃燒，需7、8車次才清運得完。

清聖宮管理人陳進永表示，往年舉辦法會，要張羅大量的四方金、大銀、往生錢、庫錢及更衣等銀紙，每份準備起約1.8公斤，十幾公噸金紙燃燒對空氣也易造成污染，因此與玄天上帝商量，以支票取代金紙燒給祖先與好兄弟，希望響應節能省碳，最後獲得神明3個聖筊認可。

陳進永說，去年委請金紙公司設計專用地府支票，票面上印有「清聖宮」字樣，還有支票流水號、玄天上帝印與各式銀紙印章等，憑票支付旨名後燃燒，好兄弟就能到「天地通幽冥國財庫司」兌換相等量銀錢。

陳進永表示，銀票取代銀紙，節省人力，也為環保盡力，去年辦理6500牌位，今年增加到7200牌位，顯然此方式以獲得廣大認同。