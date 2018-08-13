台啤中元廣告被控嘲諷「ㄈㄈ尺」 網友：改喝別家

2018-08-13 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕中元節廣告風波不斷！全聯才剛捲入政治風暴，台灣啤酒10日在臉書貼出的創意廣告也惹出性別爭議。廣告中一名女鬼說「好歹顧慮一下想換吃西餐的心情」，被網友認為是在影射女性「ㄈㄈ尺」，怒斥「自以為幽默」、「這種仇女的文案可以通過，台啤是有什麼問題嗎？」

農曆7月鬼門剛開，台啤在臉書上發出數則圖文廣告，其中3則讓網友質疑台啤「仇女」，如「你有吃過菜色都一樣的自助餐嗎！」、「這是要我怎麼吃啦！人家女森耶！」被認為在諷刺「女權自助餐」，意思是批評一些女性在享受性別平等的權益同時，卻不願意負擔與男人同等的義務。而「好歹顧慮一下想換吃西餐的心情」則被網友認為在影射「ㄈㄈ尺」（CCR，Cross Country Romance，指異國戀），指出字眼帶有歧視和人身攻擊，是在消費女性。

前台大研究生協會會長周芷萱在貼文下留言回應，一個中元節明明標題是好兄弟，結果卻「一直酸好姐妹」，「不是女森難道就知道怎麼吃整頭豬了嗎」，並指出「自助餐」、「吃西餐」、「人家女森捏」，都是特定群體針對女性的攻擊性言論的延伸用詞，用的又是女鬼的形象，呼籲網路行銷使用流行用語的時候，真的要小心。

中元節廣告引起爭議後，台啤已將廣告從主頁隱藏，小編也在貼文下方表示，台啤秉持同理心與關懷的精神，「並無任何不當影射的企圖」，圖文引發網友不快，在此深刻反省，「未來在宣傳上會更謹慎審視以尊重各方觀感」。

貼文下方網友砲火猛烈，留言怒罵「拒喝」、「人比鬼恐怖」、「來朝聖母豬教徒的作品」、「是不是以為女人不買酒啊」、「阿童肯定是喝你們的酒」、「隱藏不刪文是不是想說風頭一過可以再公開」。

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