苗栗廢棄車佔路 霸佔3年未被拖吊

頭份市濱江街旁一輛廢棄車停放三年，周遭堆滿垃圾，卻始終未被拖吊，長期霸占公有地。（記者鄭名翔攝）

2018-08-13 23:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市濱江街旁停放一輛紅色汽車長達3年，不但已無車牌，車窗全破，車內外還堆滿垃圾，居民憂影響環境，多次向頭份市公所清潔隊反映，公所於5月張貼廢棄車輛移除告示並通報苗栗縣政府環保局，但環保局卻遲3個月仍未處置，讓民眾無奈直批行政怠慢。

頭份市、竹南鎮今年至7月共查報44輛廢棄汽車、41輛廢棄機車，扣除車主自行移除車輛，仍有23輛廢棄汽機車擱置在路邊無人處理，甚至有車輛停放3年之久，霸佔公共空間。苗縣府環保局表示，廢棄車拖吊皆委外廠商處理，但近來因廠商人力不足，以致耽擱拖吊作業。

頭份市公所清潔隊表示，若為無車牌且外觀嚴重毀損、髒污車輛，清潔隊會先貼清除告示，請車主務必於7天內移除，若逾7天後將通報縣府環保局派員拖吊。

環保局長陳華盛說，廢棄車拖吊委外經營，所有廢棄車輛拖回貯存場皆列冊保管一個月；現已要求廠商立即將停放3年的「霸王車」拖走，至於各地通報多起廢棄車輛閒置問題，因廠商人力有限，使得拖吊作業分身乏術，陳華盛也呼籲車主能發揮公德心，將車輛停放於私人空間或自行報廢，勿徒耗社會資源及公帑。