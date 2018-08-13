苗縣創業培訓實戰8月起免費開班 即日起受理報名

2018-08-13 22:36

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今天舉辦「創業培訓實戰計畫」招訓記者會，將開設32場次專業創業課程，提供近600人次研習機會，即日起免費報名。此外，苗栗縣青年農民團體發表「天農八舖」新書禮盒，以創新品牌行銷苗栗青農文創產業特色，建構新的苗栗青農品牌。

苗縣府勞青處長彭德俊指出，將開辦「農業與文創基礎培訓與數位能力實訓課程」、「無人機科技培訓實戰課程」，將新知與創意帶入設計、管理、數位、行銷等領域，助青年創業圓夢。

其中「無人機科技培訓實戰課程」，包括航拍技術、實戰操作及影片製作等，預計培訓30名專業無人機操作飛手，期待這些飛手藉由培訓可以從事空拍攝影、後製或影像應用等行業。

此外，為呼應農業與文創課程主題，今天也發表苗縣青農團體自創的「天農八舖」新產品，縣長徐耀昌與青農們共同揭開以精裝新書包裝而成的禮盒，對於縣內百大青農、時尚型農創新研發的伴手禮讚譽有加。

「天農八舖」內容物包括芋頭條、樂仙米、草莓乾、蜜香紅茶、柚子蔘、梅乾菜、紅棗乾及龍眼蜂蜜等，都是苗栗最具特色的農特產品，以精緻小罐包裝，送禮自用都適宜。

苗縣府說，創業培訓實戰計畫，歡迎年滿18歲至45歲青年報名參加，電洽：037-559378。