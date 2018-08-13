竹市持續稽查違規蛋品，衛生局籲業者落實自主通報。（記者蔡彰盛攝）

2018-08-13 21:23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市衛生局今天持續追查元山蛋品公司違規蛋品及蛋液流入情形，尚未發現有使用違規產品情事，為保障民眾食的安全，仍會持續加強查核竹市烘焙業及早餐業者等蛋品使用情形。代理局長楊清媚嚴正呼籲食品相關製造業者，如有使用該公司產品應於24小時內通報，違者將加重處分，可處4萬5千元以上罰鍰。

衛生局今查核轄內昨日未營業2家下游業者，1間蛋品企業社表示2到3年前曾向元山蛋品公司進貨蛋白液，主為客戶訂貨量不夠，才會向該公司調度訂貨，非長期固定定期購買，經查2015年1月後即未向該公司進貨。另一家冷凍食品公司係自2014年11月至2015年8月間曾向元山進貨蛋白液製成魚漿煉製品，因認為元山的品質不佳，故2015年8月7日後即未再向該公司進貨。

衛生局代理局長楊清媚表示，此次通報元山蛋品公司流入竹市違規產品有蛋品、蛋白液及蛋黃液，但使用到問題產品的業者是在不知情的情況下誤用，呼籲轄內食品相關業者加強落實食品安全自主管理，使用產品時應依規定加強注意食品有效日期，以免使用到逾期產品，以保障民眾食的安全。 依竹市食品安全衛生管理自治條例第15條規定：食品製造業者發現食品有危害安全之虞，應於24小時內通報主管機關。違者可處4萬5千元以上罰鍰。

衛生局也於第一時間同時通知竹市烘焙公會，協助轉知轄內所屬會員，如有使用該公司產品應立即停止使用，將會持續監控業者退貨，也提醒業者務必遵守法規，落實自主管理，以維護民眾食品衛生安全。另提醒民眾若有任何食品衛生安全問題，或發現業者有販售違規產品，歡迎撥打1999市民服務專線，或衛生局食品藥物管理科（03）5353170、傳真（03）5355317，共同檢視把關監督食品安全。