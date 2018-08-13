醫病》暑假偷嚐禁果 18歲少女下體潰爛急求醫

2018-08-13 21:03

〔記者陳建志／台中報導〕目前正值暑假期間，國、高中生在缺乏防護下偷嚐禁果，下體因感染、發炎求診人數增加約兩成，台中一名18歲少女，更因性行為後細菌感染，出現下體紅、癢的狀況，因不好意思求診，拖了快2週後出現潰爛，才嚇得趕緊就醫，所幸經抗生素治療後症狀緩解，婦產科醫師提醒，青少女除避免危險性行為，若不幸感染更要趕緊就醫治療。

大里仁愛醫院婦產科主治醫師林新旺今天表示，青春期的男女情竇初開，對性充滿好奇，加上網路交友盛行，接觸的對象較複雜，門診中發現，暑假期間青少女因性行為出現感染、潰爛、腹痛骨盆腔發炎而就醫的狀況，約比平時增加2成。

林新旺表示，日前就有一名18歲的少女，和異性有了性行為後，下體出現紅、癢的狀況，少女擔心被罵不敢跟家人說，拖了快2週後因外陰部出現潰爛，才嚇得趕快就醫，經給予抗生素治療後症狀才逐漸消失。

林新旺表示，青少年、少女雖然外在的生理構造看起來已經成熟，但心智和判斷力還在學習成長，過早的性行為和不當的兩性接觸，不但可能罹患性病等疾病，還可能出現懷孕、墮胎等問題，對於心裡和身體帶來創傷。

林新旺因此建議，青少年男女，暑假期間要慎選交友對象、不參加不熟悉朋友的聚會，此外不要使用成癮性藥物，並避免飲用酒精性飲料，更不要發生危險性行為，或有多重性伴侶，減少罹患性病和感染愛滋病的風險。

林新旺也提醒，性行為後如果性器官出現感染、潰爛、搔癢或是腹痛骨盆腔發炎、尿尿時有灼痛等症狀，千萬不要因為不好意思不敢就醫，若因此延誤病情，不但讓病況加劇，嚴重的話還可能導致不孕，造成終身的遺憾。