鹿鳴堂重新文資現勘 文資團體提出新事證盼保留

文化局及文資委員今天安排現勘，文資團體也聚集在鹿鳴堂，盼能夠提出過去鹿鳴堂事蹟及建築設計，保留建築。（記者鍾泓良攝）

2018-08-13 21:28

〔記者鍾泓良／台北報導〕台灣大學鹿鳴堂原訂11日拆除，但因有台大校友發起搶救行動，並提出認定鹿鳴堂歷史價值的新事證，台北市政府文化局13日召開諮詢會通過，將就鹿鳴堂成為暫定古蹟重啟審議。文化局及文資委員今天安排現勘，文資團體也聚集在鹿鳴堂，盼能夠提出過去鹿鳴堂事蹟及建築設計，保留建築。

鹿鳴堂原名僑光堂，位於台大舟山路旁，1965啟用，當年是台大協助中央部會解決公共場域不足的問題，僑光堂面積1251坪，1樓有餐廳、會議室，2樓則為劇場。該處為當年中山堂以外的重要集會場所，包括海外華僑文教會議、全球僑務委員會議，以及第1屆全國書展，吸引15萬人參加。

90歲的世界華語文教育學會理事長、前僑光堂主任董鵬程說，當時國民政府退守台灣後，華僑選在國家最困苦的時候回來。他上個月聽到鹿鳴堂要拆掉，一個晚上沒睡覺整理資料，

前僑務委員會副委員長任弘說，鹿鳴堂是當時國民政府來台時才興建，當時有恢復中華文化的風潮，所以這是台大內唯一棟中式建築，他也提到僑生對於台大意義重大，如中外文學、馬華文學等文學推展都是因僑生而起，保釣運動也是由僑生率先發起，直說「一個大學擁有古蹟是光榮的。」

「搶救台大鹿鳴堂陣線」成員林怡君指出，鹿鳴堂對台大學生已是地標，她說自己是台大外文系學生，包括台大外文公演、戲劇系公演等都是在2樓的台大劇場，因此對於鹿鳴堂要被拆除很震驚，後來也向台北市文資審議委員會提出建築設計及僑光堂過往等新事證，希望可以搶救鹿鳴堂。

台大校方則說，鹿鳴堂使用多年，因為本身防水性能不佳，造成長年滲水潮濕，混凝土也產生剝落現象，因補強與修繕費用過高，台大已於2011年啟動改建計畫，將鹿鳴堂餐廳與劇場轉移至新建的卓聯大樓。台大表示，每棟建築都有歷史點滴與活動記憶，但也需考慮保留的成本效益，直說如何以不足經費兼顧教育及文資保存是大家須面對課題。