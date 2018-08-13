全國技能競賽勇奪4金6銀1銅 勞動部高分署創佳績。（記者黃良傑攝）

2018-08-13 21:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕勞動部高屏澎東分署積極培訓國際技能競賽國手，選出17個職類41位選手參加全國技能競賽，奪下4金6銀1銅的佳績，包括中餐烹飪、麵包製作類包辦1、2名，服裝製作及冷作（金屬結構製作）也奪冠，再向國手選拔邁進一大步。

來自南台灣身懷絕技的這群好手，在「第48屆全國技能競賽暨第45屆國際技能競賽國手選拔賽」中，受到業界的關注與肯定，高屏澎東分署共培訓17個職類41位選手，出賽冷作、麵包製作、中餐烹飪、服裝創作、機電整合、機電整合、資訊與網路技術、應用電子等17職類，有7個職類拿下前3名的好成績。

高屏澎東分署指出，拿下冷作職類金牌的好手楊冠明，原先所學偏金屬工藝設計、繪製，他畢業後因對金屬結構有興趣而轉換跑道，並接受分署的冷作訓練，經指導老師黃仲興專業協助，讓他一舉在分區、全國賽都拿下第1名，楊冠明感謝所有幫助他完成奪金夢想的師友。

值得一提的是參加機電整合類穿銀選手洪涖銓、王振宇，洪涖銓曾有2次失敗經驗，因經驗及搭檔默契不足，歷經2次失敗，但他並沒有退縮，記取失敗經驗，由老師高健倡指導下，今年捲土重來，犧牲假日不斷練習，終於雪恥拿下銀牌，下一個目標就是拚戰國際競賽。