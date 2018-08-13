學府路公館路打通 交通時間從15分鐘縮為1分鐘

學府路、公館路打通後，附近交通不再受阻隔。（記者張菁雅攝）

2018-08-13 12:03

〔記者張菁雅／台中報導〕在地方殷殷期盼下，過去因鐵路阻隔的南區學府路與西區公館路，在打除中央分隔島並建置號誌設施後，今日開放通車。台中市長林佳龍表示，市府以安全為首要考量，解決打通後的6叉路口及道路高低落差等問題，讓交通往來更便利，也讓鐵路變為都市「縫合線」，帶動地方繁榮。

學府路、公館路未打通前，民眾往來鐵路兩側必須透過林森路或五權路，而兩路口相距200至460公尺，民眾繞道時間約15分鐘，學府路、公館路貫通通車後，交通時間大幅縮減為1分鐘。

林佳龍今天視察通車情況，他表示，打通學府路、公館路，原本不在鐵路高架化的都市縫合計畫中，由於地方十分關心，所以市府承擔責任，與交通部鐵道局溝通，讓民眾交通往來更安全便利，同時帶來地方繁榮。

林佳龍也說，本來鐵路是「切割線」，阻隔前後站，現在變成「縫合線」，台中鐵路高架化後，到今年已完成填平17處地下道及新闢道路，開放車輛通行，未來21.7公里長的鐵路軸線都會暢通，特別在台中火車站附近有1.6公里的綠空鐵道，將與綠川等景點串連，讓舊城區四通八達。

交通局長王義川指出，學府路與公館路為6叉路口，車流相對十分複雜，附近又有光明國中，在交通設計上以安全為主要考量，同時兼顧車流順暢，因此，採取輪放性號誌，整體號誌在尖峰時間周期為150秒，平均車輛等待時間約1分半至2分鐘；另外，由於建國北路為當地主要幹道，因此市府將在學生上下學各30分鐘時段，拉長行人通行號誌的時間，平時離峰時段再調整回一般行人穿越路口所需時間。

立委黃國書表示，打通學府路從交通評估、都市計畫變更，過程歷經波折，可說是台中鐵路高架化後都市縫合計畫最困難打通的瓶頸，現在終於通車，達成居民長期的期望。

市議員邱素貞、江肇國則表示，學府路與公館路貫通後，除解決民眾及光明國中學生繞道的不便，也能串聯中興大學商圈與西區美術館商圈、第五市場、台中州廳等，是鐵路高架化後縫合前後站最重要的道路之一。