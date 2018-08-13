防賊新撇步 南投掀蜂箱烙印風潮

2018-08-13 11:54

〔記者謝介裕／南投報導〕值蜜蜂繁殖季節，南部、北部地區蜂農飼養蜜蜂的蜂箱，頻傳被竊之際，南投縣蜂農靈機一動掀起烙印風潮，比照警方機踏車烙碼模式，在蜂箱內外巢框烙下長條狀、橢圓形等各式各樣的圖案，以作為暗記，萬一不慎真的被宵小光顧，將成為最具體的呈堂證據，讓宵小無所狡辯、遁形之餘，也達到確保本身權益的目的。

南投縣約有200多位蜂農靠養蜂為生，炎炎夏日，更考驗蜂農養殖技術，一旦蜂箱溫度未作好管控，將影響卵孵化及幼蜂成長，進而導致蜜量收成短少，因此，蜂農莫不盡心盡力照料，其中，防範宵小入侵，避免心血付之流水，也是不可或缺的一環。

南投市綽號「阿登」的蜂農指出，每一個蜂箱飼養的蜜蜂數量約2、3萬隻，所須成本約1萬2000元至1萬5000元之間，據其所知，宵小竊取後，多半以十分之一的低價求現脫手，常令人氣到咬牙切齒，因此，縣內許多蜂農便開始在蜂箱進行烙印工作，以他而言，便直接在蜂箱烙上「登」字，等同對外宣佈這就是他所擁有的蜂箱，如此不但讓宵小有所顧忌，也讓養蜂業界人士不敢心存僥倖收贓，進而讓自己的生財工具多了一分保障。

南投縣警察局指出，機踏車烙碼建檔以來，縣內竊案大幅下降，而破案率則提高5%左右，對於蜂農蜂箱烙印的自我保護新撇步，也給予高度肯定。