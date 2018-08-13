台灣旅行團在肯亞 遭河馬攻擊1死、又遭車禍15傷

台灣旅行團在肯亞，遭到河馬咬傷1死，再遭車禍15傷。示意圖。（歐新社）

2018-08-13 11:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣旅行團在肯亞遭遇意外，交通部觀光局今天通報指出，由鶴悠旅行社辦理「2018肯亞動物大遷徒」旅行團，8月11日台灣時間晚上8點30分該團旅客張Ｏ川（男，66歲）及吳Ｏ德（男，62歲）在肯亞納依瓦莎湖遭受湖中河馬竄出攻擊，導致張Ｏ川重傷不治，吳Ｏ德腳部挫傷。而該團搭車返回飯店休息時，途中又發生車禍，共15人受傷。

據了解，該團旅遊期間為8月2日到8月13日，領隊為高月霞，目前團員死亡後續處理由領隊處理，其餘團員由隨團攝影顧問馮Ｏ科繼續引導後續行程，該團原定在當地時間8月13日返台，但因8月12日奈洛比飛往曼谷的肯亞航空公司班機（KQ886）取消，該團在搭乘遊覽車返回飯店休息途中發生車禍，目前旅客已送往肯亞首都奈洛比 MATTA hospital急救，已掌握有15人受傷，詳細情形旅行社尚在瞭解中。

觀光局表示，鶴悠旅行社已聯繫家屬、公會及保險公司，也請我國駐南非代表處協助。該公司已投保旺旺友聯產物保險的責任保險，意外死亡500萬（30人）、意外傷害醫療20萬元。

觀光局表示，外交部非洲司也已囑我國駐南非代表處及僑委會派員前往肯亞當地處理後續事宜；觀光局也責請該旅行社妥善處理後續相關事宜並通報。