駁二「嬉啤派對」週末登場 百攤品牌齊聚大義公園

2018-08-13 11:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄駁二藝術特區本週末將首度推出「嬉啤派對」，來自全台11家知名精釀啤酒參與，加上街頭美食餐車、戶外風格選物及原創手作，超過百攤品牌齊聚大義公園，熱情邀約民眾在海風、藍天、青草地中享受冰啤美食，以最輕鬆姿態遠離城市喧囂。

高市文化局長尹立表示，近年吹起精釀啤酒風，其實反映了一種在現實生活中追求多元多樣、實驗創新的生活態度，駁二在主題活動規劃上，也將類似概念納入，期打造出駁二港邊獨有的「嬉啤派對」，自由自在、突破框架。

文化局說明，嬉啤派對除邀請了來自全台的精釀啤酒品牌，也找來擁有高設計質感的風格戶外選物品牌共同參與，大義公園搭起天篷帳棚，悠然氛圍有如城市世外桃源，讓市民朋友周末卸下工作壓力，一同追求美好生活。

文化局指出，這回有來自北、中、南各地共11家精釀啤酒夥伴，將帶來自家最具代表性的口味啤酒與民眾，例如以蜂蜜啤酒擄獲大眾的「SUNMAI金色三麥」、高雄在地精釀啤酒廠「浪人酒造手作麥酒工房」、以節氣啤酒廣為人知的「啤酒頭」、結合台灣靈魂與法式風格的混血精釀啤酒品牌「福爾摩沙」等。

現場還邀請平時神龍見首不見尾，好不容易見到排隊、也不一定買得到的美食攤車，將提供許多獨家下酒餐點。

為了讓大家體驗戶外用餐的悠閒感受，駁二另規劃了限定活動「嬉式餐桌」，邀請高雄在地無國界料理餐廳創意結合食材，設計出一道道精緻的特色料理，佐以海風、藍天、青草地，強調最輕鬆的用餐體驗，以桌為單位開放訂購﹔活動現場還提供塔羅牌餐桌占卜，讓嬉啤夜晚多點神祕驚喜。

宣導喝酒不開車、開車不喝酒觀念，活動現場除鼓勵搭乘大眾交通工具，也由代僱駕駛服務公司提供活動現場優惠搭乘方案，相關訊息請上駁二官方facebook活動頁查詢http://pcse.pw/83649。

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