高雄農村遊客今年創新高

2018-08-13 10:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市「一日農夫」夯爆，加上南向政策奏效，今年到高雄農村遊客1萬4千人創新高，比去年增加1成，其中新加坡遊客1700人，比去年增加2至3成，同樣也是創新高，最愛到大樹金牌農村採鳳梨。

市府農業局近年來進軍新加坡旅展，主打高雄金牌農村大樹區龍目社區，1年四季都可採金鑽鳳梨，比起進口的馬來西亞、泰國等地的鳳梨，風味獨特且不咬舌，遊客品嚐最新鮮的鳳梨，感到驚艷不已。

值得一提的是，龍目社區還能讓遊客下田，當起一日農夫採鳳梨，果農更親自現身說法，為遊客解說鳳梨的一生，從栽種、施肥、防曬、催熟到採收等，讓當地沒有農業的新加坡遊客聽得津津有味，更嚴格把關鳳梨品質，不用擔心農藥殘留，成為最受歡迎農村。

新加坡旅行社曾先生表示，每年都會去新加坡的國際旅展開發新市場，去年在旅展獲得一日農夫的訊息，覺得很有吸引力，且大樹區交通方便，1年四季都能採果，遊客對遊程反應很好，且幾乎全年都能出團，讓旅行業能深入經營優勢。

遊客李小姐指出，從國際旅展獲悉一日農夫遊程，透過一日農夫官網，與市府取得聯繫，覺得不來一趟實在可惜，自由行安排半天在大樹龍目社區採鳳梨，晚上再到高雄市區，很方便也很好玩，回國會推薦給親友知道，讓大家認識台灣這個溫暖又有趣的地方。