一週3颱！第16號颱風「貝碧佳」生成 中南部留意降雨

貝碧佳颱風雖然不至於直接影響台灣，但是會增強台灣附近的西南風，中南部民眾要留意降雨增多的情況。（中央氣象局）

2018-08-13 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕一週3颱！原先位於廣東海面的熱帶性低氣壓已於今（13日）上午增強為今年第16號颱風「貝碧佳」（Bebinca，澳門提供，牛奶布丁），預計未來將往中國移動，對台無直接影響。

據中央最新氣象資料顯示，貝碧佳颱風中心氣壓995百帕，今上午的中心位置在北緯20.6度、東經112.8度，即在廣東海面，七級風半徑80公里，向東南東緩慢進行，未來將朝中國陸地移動；天氣風險公司分析師吳聖宇指出，貝碧佳颱風雖然不至於直接影響台灣，但是受到它增強擴大的影響，台灣附近的西南風有加強的趨勢，中南部的民眾要留意降雨增多的情況，氣象局今早也針對台南、高雄、屏東3縣市發布大雨特報。

目前東亞地區有3個颱風分別是已經登陸中國浙江的魔羯颱風、日本東南方海面的麗琵颱風，以及稍早生成的貝碧佳颱風，氣象達人彭啟明表示，從8日開始到目前，不到一週，就有3個颱風生成，相當的密集，除了這3個颱風以外，另外在菲律賓東方海面也有擾動在發展中，也不排除後續有發展機會，這距離台灣較接近，要留意發展動態。

彭啟明指出，整個西太平洋，正位於一個大的低壓帶當中，預期至少盤據一到兩週，很容易有較強雨勢發展，例如昨在北部突如其來的暴雨，這種像「游擊隊」的暴雨，很容易在西半部造成極端降雨，請務必提高警覺。

氣象局預報顯示，台灣本週處於季風低壓的影響範圍，可能有熱帶擾動接近並伴隨偏強的西南風，水氣增加，天氣不穩定，各地降雨機率增高，並有局部大雨發生的機率，中南部及東部、東南部地區有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。