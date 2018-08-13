08/13 各報重點新聞一覽

中國大媽在香港旺角、尖沙咀等鬧區高歌熱舞，引發香港民眾極大反感。（圖擷自網路）

2018-08-13 06:23

自由時報

霸佔鬧區行人專區「登台」 中國大媽歌舞團流竄香港

中國人的霸佔文化無孔不入，近期在香港旺角、尖沙咀等鬧區，中國「大媽歌舞團」任意在街頭載歌載舞，遭居民、商家及職業街頭藝人等痛批破壞規矩，不僅製造噪音，還收取酬賞，明顯違反法律。然而，港府及親中政黨毫無作為，迫使學生團體等民間人士站出來捍衛家園。

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3小時才賺200元 12少女遭誘色情陪酒

新北市三重區「御皇酒店」主打小姐「年輕敢玩」、酒客可以「上下其手」，該色情酒店業者趁暑假打工旺季徵小姐，強調免喝酒，只要聊天、唱歌就能抽成，十六歲少女小晴（化名）信以為真應徵上班，沒想到不僅工資三小時兩百元，不想被酒客毛手毛腳，業者還以不發薪、有黑白兩道撐腰威脅她，憤而向台北市警方檢舉這家血汗酒店，警方發現，有十二名少女在該酒店陪酒，年紀最輕只有十四歲，甚至還有「母女檔」酒店妹。

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每組高達375萬元》長效型心室輔助器 10月納健保

心臟移植是治療末期心臟衰竭的有效方法，但不少患者等不到換心就撒手人寰，過去為此類病人延長壽命，健保已給付短效型心室輔助器，但最多只可使用約三個月，日前經健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論決定，定十月新增給付高達近三七五萬元的長效型心室輔助器，存活率可大幅延長，創下健保開辦以來，單一醫材給付價格最高紀錄。

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蘋果日報

霉臭長蛆 黑心液蛋下肚 扣2.6萬公斤 劣商已賣2年

腐敗臭味撲鼻而來，蛋箱內溢流發臭蛋汁，蛋殼上也布滿斑駁發霉的黑點，破裂的雞蛋還有白色的蛆蠕動，檢察官及衛生局官員進入桃園巿元山蛋品作業區，被眼前景象嚇一大跳，「這是給人吃的嗎？」無良黑心蛋行，竟將噁心發臭的劣質液蛋，販售到桃竹苗3縣市的95家餐飲業及烘焙坊，供製作糕點餅乾，可怕的是這些噁臭的劣質液蛋，已全被消費者吃進肚子內。

今起一週 提防大雨 第15號颱風成形 溪水暴漲1死

第14號輕颱摩羯昨通過日本琉球南方後，進入台灣北部海面，外圍雲系昨為中部以北帶來陣雨，其中台北市中午前後下起傾盆大雨，雨勢又大又急，讓不少路人淋成落湯雞。中央氣象局預測，今起一週台灣位於低壓帶內，可能有熱帶擾動接近並伴隨西南風，各地降雨機率增高。

聯合報

長蟲發霉 黑心蛋液照賣

桃園元山蛋品公司涉嫌回收外觀變質或發霉長蟲的劣蛋，打成蛋液後賣給烘焙、自助餐或團膳業者，近三年衛生違規十七次都因於期限內改善而沒受罰，僅在今年六月因蛋白液蛋驗出沙門氏菌汙染超標被罰六萬元。

帕克順利升空 太空史最接近太陽的一次

美國太空總署（ＮＡＳＡ）的帕克太陽無人探測器（Parker Solar Probe）十二日清晨順利升空，踏上七年的追日旅程。若順利抵達，將是人類太空史上最接近太陽的一次任務。

中國時報

走出困境 台灣更好！無色覺醒 十大主張

為推動台灣實踐「無色覺醒」理念，旺旺中時媒體集團以理性、務實為基礎，針對藍綠惡鬥、經濟困境、司法沉痾、兩岸僵局，提出「無色覺醒十大主張」，做為「真道理性、真愛台灣」的行動綱領，盼政府依此跳脫意識形態，帶領人民走出困境，讓台灣人過更好的日子。

查獲黑心蛋商！45萬公升長蟲蛋液流入市面

惡劣蛋商！桃園元山蛋品有限公司為降低成本，3年來從彰化、苗栗等10多家牧場收購變質、腐敗的雞蛋加工成液蛋販售，桃園市衛生局11日稽查，在廠內查獲大量長蟲、發霉的臭蛋和2萬5200公斤逾期液蛋，初估已有近45萬公升的臭蛋液流入市面，95家桃竹苗縣市下游業者受害；桃檢12日依刑法、食品安全衛生管理法，諭令負責人蕭姓父子50萬元、10萬元交保。