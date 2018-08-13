低壓帶影響各地天氣不穩 今南部需慎防大雨

今日台灣受到低壓帶影響，各地天氣不穩定，會有短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2018-08-13 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣受到低壓帶影響，各地天氣不穩定，會有短暫陣雨或雷雨，氣溫部分則是普遍在32至35度之間。

由於低壓帶影響，中央氣象局在今日凌晨2點40分針對台南市、高雄市、屏東縣發佈大雨特報，今日南部一整天降雨機率偏高，在中午過後，中部以北地區也有機會發生局部大雨；而北部及東半部地區有機會來到36度以上，沒下雨時會較為悶熱。

今日空氣品質部分，西半部清晨及夜間風速偏弱，指標污染物以細懸浮微粒為主，部分近山區地區須留意細懸浮微粒濃度上升；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區以及金門、馬祖為「普通」等級；花東空品區以及澎湖為「良好」等級。

第14號輕度颱風「摩羯」今凌晨已登陸中國浙江沿海，強度將逐漸減弱；第15號輕度颱風「麗琵」，凌晨2點中心位於台北東方1940公里之海面上，向西北進行，對台灣並無直接影響。另外，位於廣東海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，中心近似滯留，對台灣亦無直接影響。

週二至下週日（14日至19日）台灣地區均於季風低壓的影響範圍內，低壓帶內可能有熱帶擾動接近並伴隨偏強的西南風，水氣增加且天氣不穩，各地降雨機率增高，並有局部大雨發生的機率，中南部及東部、東南部地區有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 28 ~ 34 28 ~ 33 27 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）