天天吃好料》台中文青風和洋料理 吃出家庭幸福味

焗烤肉醬帕可里千層麵，粗水管麵堆疊如蜂巢包覆住肉醬，麵香、肉醬與起士的完美組合。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-16 09:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「溫度季和洋食餐廳」隱身在中友商圈巷弄裡，座落於老宿舍，濃濃的文青風，賣得是溫暖的家庭式和洋料理，講究新鮮食材，生菜自種、起士等乳製品由牧場直送，透過簡單調味與真工夫的烹調技巧，招牌慢慢燉牛肉鍋、太子烤飯團、肉醬千層麵等料理，吃下每一口都有家裡單純而美好的味道，難以忘懷。

溫度季老闆馬瑞君原是資深媒體人，愛吃、懂吃，也吃過很多知名餐廳，她說，現在料理講究花俏，但飲食最終要回到食物單純的味道，最難忘過去離鄉求學，回到家裡，爸爸總是燉上一鍋熱騰黱、香噴噴的紅燒牛腩等她，一大盤牛腩淹過白飯的香濃幸福味，現在他傳承爸爸的味道，學料理也學烘焙，把興趣化成事業，美味料理已經征服許多人的胃，把這當家。

馬瑞君說，把顧客當家人，烹調從好的食材開始，招牌牛肉鍋選用上等牛肋條，配上季節蔬菜，像是自種的洋蔥、西芹、紅蘿蔔，加上當季水梨，選擇手工釀造醬油，慢燉3小時，肉質口感最佳，不加味精也不用特別調味，原味呈現紅燒牛肉的濃郁，及天然蔬果香甜，常常賣到供不應求。

爆漿起士漢堡排飯只挑好的牛角肉做肉排，比一般牛肉貴上一倍，牛豬比例7比3，手工重覆拍打，把空氣拍出來、甩到出筋有黏性，口感扎實Q彈，口味則採日式風味，醬燒烹調，襯出肉質更鮮美，而且漢堡排加入起士，吃起來會爆漿。

好吃的唐揚炸雞三角飯糰，每天上市場選購新鮮雞肉，鮮味口感才會好，油炸過程加上原味雞高湯，口感多汁，飯糰的米選用日本池昭的美人米，價格是一般香米的2、3倍價錢，米香氣足，捏製過程摻入自煮的壽喜醬，加點海苔，襯出米香層次豐富。

馬瑞君說，焗烤肉醬帕克里千層麵的麵，不用一般的千層麵皮，而是使用帕克里麵，俗稱粗水管麵，一管管堆疊如蜂巢包覆住肉醬，而且肉醬更是費工熬煮，工序繁複，選用上等牛角肉，絕不加豬肉，才是正統做法，加上蕃茄等蔬果熬煮，不能省成本，牛肉甜味才能成就肉醬濃香，尤其加了紅腰豆，增加醬汁豐富度，濃而不膩。

另外打拋豬半月燒，新鮮好豬肉加上打拋葉等特殊香料，炒出東南亞的風味，還加上年糕，讓口感更豐富，以墨西哥餅焗烤加很多起士，是許多年輕人的最愛。

馬瑞君說，配餐的生菜沙拉，有一半的生菜都是自家農園栽種，另一半則是親自到菜市場選挑選，地瓜自己蒸，南瓜蒸過後調味打泥，有海膽FU，起士等乳製品則與牧場小農合作，起士新鮮沒有一般進口的牛羶味，優格也是自己用4種菌種培養，味道微酸、純濃。

馬瑞君說，在學區、鬧區開餐廳並取名為溫度季，目的是希望讓每個用餐的客人感覺是溫暖的地方、吃到溫暖的食物，就像在家吃的料理，簡單調味，就能吃到食材原味，感受簡單而美好的幸福，現在還推出快閃料理，限時限量，週週更新。

除了提供美味餐點，另在2樓還設有「烘焙所在」提供烘焙DIY，一邊做甜點，還能吃正餐、喝下午茶。

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