長時間使用3C姿勢不良 當心肩頸痠又痛

2018-06-14 09:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕現代人使用電腦、手機頻繁，卻因姿勢不良且長時間使用，造成肩頸痠痛；衛生福利部基隆醫院中醫科醫生簡士傑說，3C產品盛行，民眾常做出頭部往前及低頭的動作，或是用肩膀和頭夾住電話聊天，無形中增加肩頸間的肌肉群負擔，才會造成肩頸痠痛。

簡士傑表示，對於一般肩頸痠痛，只要多注意肩頸擺位的正確姿勢、改善睡眠狀況，症狀就能獲得改善，少數民眾演變成慢性疼痛，進而造成生活或工作上的困擾，有時甚至只好以手術解除病因。

簡士傑說，肩頸痠痛也稱為肩頸綜合症，是指後腦根部、頸部至肩胛骨部位間的肌肉痠痛、僵硬，民眾常覺肩頸有重物壓著的感覺，可能影響情緒，也會令工作和睡眠休息的效率降低，症狀嚴重的民眾，有時也伴隨頭痛、頭暈、耳鳴、眩暈、聽覺或視覺障礙等症狀。

簡士傑認為，長時間勉強的姿勢會造成頭頸部受力不當，導致周圍肌群循環不良、頸椎關節磨損、頸椎間盤病變等，並可能造成神經血管的壓迫。

簡士傑分析說，造成肩頸痠痛原因主要有四種，包括長期姿勢不良或長期重覆相同動作，造成頸部肌肉疲勞、韌帶拉傷、筋膜攣縮或發炎；頸部退化性關節炎或椎間盤突出；情緒緊繃、睡眠障礙可能令神經感受壓力導致肌肉收縮；感冒、高血壓、心絞痛及心肌梗塞之臟器反射疼痛、頸椎腫瘤或感染、其他身體慢性發炎的狀態等，必須找出原因並治療，才能避免後遺症。

如何預防肩頸痠痛，簡士傑提醒民眾在日常生活維持正確姿勢減少傷害；如若為頸部退化性關節炎或椎間盤突出造成上肢麻木或疼痛無力，切勿隨意推拿或整脊以免造成癱瘓。

若使用貼布也需注意使用時間，勿造成皮膚損傷；如需使用針灸舒緩肩頸痠痛，一定要找合格的中醫師執行。