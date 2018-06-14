端午節加菜？ 男子盜獵4條魚罰3000

男子到墾丁保育區抓魚遭罰三千。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-06-14 09:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園海洋資源豐富，常有不肖民眾或業者盜獵情況，昨天下午一名男子疑似認為「最危險地方就是最安全」，到海巡隊、保七總隊第八大隊等隊部後方海域盜獵，被民眾錄影報案，不到一個小時就遭活逮，雖辯稱端午節自己食用，警方仍依「國家公園法」開罰三千。

家住滿州鄉的潘姓民眾，昨天傍晚穿著黑色防寒衣，帶著工具準備到後壁湖保育示範區盜獵，囂張行徑引起周邊戲水遊客注意，立刻錄影向周邊的保七總隊第八大隊後壁湖小隊報案，海巡六總隊人員立刻配合前往埋伏查緝。

查緝人員在海邊等待，不到一個小時，果然發現男子違法捕捉四條大小珊瑚礁魚類，潘嫌坦承為了端午節加菜食用，絕非為了販賣圖利，保七總隊第八大隊訊後依「國家公園法」第十三條第二款舉發，並向男子宣導海洋保育觀念。

保七總隊第八大隊大隊長李日聰指出，本月份對於國家公園內違法狩獵動物或捕捉魚類，已取締六件，多數都是民眾現場主動報案，顯見民眾大多有保育觀念，呼籲民眾對野生動物與自然生態保護共同參與，維護物種多樣性及生態平衡，倘發現盜獵、捕捉等不法情事時立即報案處理。

男子到墾丁保育區抓魚，被民眾拍照報案。（記者蔡宗憲翻攝）