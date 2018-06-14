梅雨鋒面＋西南氣流來襲 吳德榮：留意劇烈天氣發生

氣象專家吳德榮說，梅雨鋒面滯留在台灣附近，加上西南氣流影響，今天各地天氣不穩定，局部地區將有豪雨發生。（資料照）

2018-06-14 08:42

〔記者蕭玗欣／台北報導〕氣象專家吳德榮表示，今天梅雨鋒面滯留在台灣附近，加上西南氣流影響，天氣不穩定，局部地區將有豪雨發生；他也提醒，要注意會帶來雷擊、強風、瞬間大雨的「中、小尺度對流系統」，若對流系統滯留在某個地區恐會造成大量降雨，山區容易發生塌方、落石、土石流，平地容易造成低漥地區的淹水，提醒民眾多加注意。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，這波雨勢對各地而言，並非同時、也並非連續下個不停，中間還是會有強、有弱，甚至於岀現空檔的變化，而真正會帶來雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等「劇烈天氣」的，是在其中發展的「中、小尺度對流系統」，若此類對流系統不斷經過相同的地區，或者呈現滯留狀態時，就會在該地產生大量降水。

吳德榮說，目前預報能力還無法掌握這類對流系統發生的時間點，必須等時間更近的模擬資料，同時運用雷達、閃電、衛星資料輔助，才有可能預測，况且可以提前預警的時間並不長；所以一定要隨時注意氣象局發布的特報。

至於這波流鋒面伴隨西南氣流將持續多久？吳德榮表示，直到下週一都未有明顯改變；下週二起滯留鋒逐漸北移，西南氣流漸減弱，天氣稍緩和，但還不能完全確定，因為愈接近模擬的末期，「不確定性」愈大，應持續觀察。