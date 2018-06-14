06/14 各報重點新聞一覽

2018-06-14 07:03

自由時報

王炳忠4人涉共諜 起訴

台北地檢署偵辦中國學生周泓旭涉共諜案，查出新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正等人被周吸收，並接受中國解放軍旗下兩單位資助在台發展組織，王等人意圖吸收包括現役或退役校級飛官在內的軍官及學生，已有九十多人被接觸，王父王進步也被認定是幫助犯，檢方昨依違反國安法之為中國地區發展組織罪嫌將王等四人起訴。

詳見王炳忠4人涉共諜 起訴。

700萬賓士 直接上路查扣銷毀

台中一家貿易公司接受客戶委託，以七百多萬元從美國進口一輛二○一五年出廠的賓士S550豪華房車（新車價九百多萬元起跳），運抵基隆港後，因為沒牌照，應由拖車運到三公里外的七堵區通運公司，但葉姓拖車司機嫌麻煩，偷懶直接把車從海關貨櫃場開出去，沒想到剛上路就遇到警察，警民發生飛車追逐，最後兩輛警車包夾才攔下，葉男除被開紅單，更嚴重的是車子被查扣，還要送去銷毀壓成廢鐵。

詳見700萬賓士 直接上路查扣銷毀。

3C陪長大？ 近半幼童黏著它

小孩長大過程中，使用3C產品時間越來越長！國民健康署委託台大調查發現，學童隨年齡增長使用3C產品比率越高，以手機來說，幼兒園幼童為四十四．九％、國小學童為四十九％，但到了國、高中，使用比率增加到六十一％。

詳見3C陪長大？ 近半幼童黏著它。

蘋果日報

黃立成 慘賠1億

L.A. Boyz（洛城男孩）出身的麻吉大哥黃立成，投身商場成立直播平台M17，成為台灣直播界霸主，M17台灣時間7日在紐約證交所風光掛牌，黃立成還意氣風發地盛裝出席，沒想到不到一星期，就因為成交量掛零，暫緩上市，黃昨天更在臉書怒批兩家承銷銀行。曾經誓言要打倒社群巨人臉書，麻吉大哥黃立成這次卻踢到鐵板。

19年來最遲梅雨報到 致災豪雨來了

梅雨滯留鋒面及西南氣流雙重攻擊，昨晚南部雨勢開始加大，今起至下周一端午節，全台都有大雨或豪雨等級以上降雨，務必嚴防「致災性豪雨」，主要影響區域如中南部到台東尤應注意。預計下周二、三鋒面逐漸北移至台灣北部海面，雨勢會較緩和，但受西南風影響，各地仍有短暫陣雨或雷雨。

聯合報

「你被砍多少？」 退休公教爆訴願潮

公教年金改革七月一日上路，退休公教人員近日陸續收到「退休所得重算處分書」，有人看到官方寄來的「縮水」通知，哀嘆「想學屈原跳汨羅江」。像有小學退休教師，年改之前原本可月領七萬三千多元，下月起先被砍到剩六萬一千多元，一路逐年砍到十年後，最後只剩五萬兩千多元，少了近兩萬，看了「差點昏倒」。

稻穀低價、搶收 蔡總統又對農委會怒了

拜天候之賜今年農產豐收，卻也暴露政府產銷機制失靈。蔡英文總統上周才對農委會動怒，昨傳出不僅農委會輔導成立的台灣農業開發公司砲打農委會，綠營地方首長也批農委會餘糧收購價大小眼，蔡總統昨在民進黨中常會臉色則又沉，要行政院祕書長卓榮泰好好了解「到底是什麼狀況？」

中國時報

陸機艦頻繞台 時機敏感 對岸關注！四大軍情首長換人

在大陸機艦頻繁繞台，兩岸軍事敏感之際，軍中與情治系統相關4單位負責人，下半年都將異動，引起對岸關注。軍情局局長劉德良中將因60歲屆齡，將於本月底退役，繼任人選尚在作業中。四大軍情系統的憲兵指揮官許昌中將，將於9月屆齡，國防部政戰局長聞振國中將則在11月屆齡，電展室主任劉德金中將亦可望升任8軍團指揮官要職。

釣場蝦仔頭嘜吃！抗生素最嚴重超標15倍

釣蝦場是不是水很髒、有加藥、蝦不能吃？行政院消保處近日調查全台47家釣蝦場蝦類品質，發現蝦品不合格率超過2成，比衛生農政單位檢測的不合格率還高，其中有蝦品被驗出抗生素羥四環黴素超標15倍，甚至發現不得檢出的抗生素四環黴素，民眾食用過後恐引發過敏反應，建議到釣蝦場食用蝦子，一定要清洗乾淨，避免生食、食用蝦頭。