11縣市豪大雨特報 熱帶性低氣壓最快今成「凱米」颱風！

今日受滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣不穩定，中央氣象局於今日凌晨也對11縣市發布豪大雨特報。（資料照）

2018-06-14 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕今日受滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣不穩定，尤其中南部地區受移近的低壓系統影響，降雨會更為明顯，中央氣象局於今日清晨也對11縣市發布豪大雨特報。而位於鵝鑾鼻西南西方300公里海面上的熱帶性低氣壓，正向東北東移動，時速15公里，最快今、明天增強為今年第6號颱風「凱米」。氣象局表示，一旦發展為颱風，有發布颱風警報之可能。

今日隨著鋒面及西南氣流北移，水氣將由南往北擴展，各地天氣不穩定降雨機率提高，另外東沙島附近對流系統已在凌晨2點發展為熱帶性低氣壓，正逐漸接近台灣陸地，預計今天將為中南部帶來明顯降雨。

中央氣象局也今日清晨4點15分對11縣市發布豪大雨特報，大雨示警範圍包括台中市山區、南投縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義縣、嘉義市；豪雨示警範圍包括台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。氣溫部分，各地高溫比昨日下降一些，約27至31度之間。

中央氣象局指出，熱帶性低氣壓在北緯21.0度，東經118.0度，即在鵝鑾鼻西南西方300公里的海面上，以時速15公里向東北東移動，最快今、明兩天內增強為6號颱風「凱米」，提醒在東沙島海面、巴士海峽航行及台灣海峽南部航行及作業船隻特別注意。另外，今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南及馬祖、金門為普通等級；高屏、宜蘭、花東及澎湖為良好等級。

即日起到下週一（18日）前，受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣不穩定，易有陣雨或雷雨，局部地區不排除有大雨或豪雨等級以上降雨發生的機率。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 28 27 ~ 31 27 ~ 30 25 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）