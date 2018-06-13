指香蕉有農藥 網站疑為政黨組織運作

臉書粉絲專頁「靠北民進黨」貼出6年前舊聞，指「香蕉含農藥殺菌劑『克收欣』致癌物，吃水煮香蕉要三思」，農委會截圖函送台北市警察局中正二分局依法偵辦。（農委會提供）

2018-06-13 23:43

〔記者吳欣恬／台北報導〕超過10萬人按讚的臉書粉絲專頁「靠北民進黨」今（13）日上午貼出6年前舊聞，指「香蕉含農藥殺菌劑『克收欣』致癌物，吃水煮香蕉要三思」，農委會今日也立即截圖函送台北市警察局中正二分局依法偵辦。透過該則貼文所連結的網址，可連至另一粉絲專頁「青天白日正義力量」，背後疑為政黨組織運作。

今日上午7點多，「靠北民進黨」發表一則貼文，附上網站「密訊（Secret Message）」的連結，連至該網站，標題是「香蕉含農藥殺菌劑『克收欣』致癌物，吃水煮香蕉要三思」，但內容卻是2012年12月11日中央社的新聞，指「衛生署（衛生福利部前身）食品藥物管理局公布農產品殘留農藥監測檢驗結果，香蕉含殺菌劑『克收欣』超標近200倍」，報導中還採訪了已故林口長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑。

「密訊（Secret Message）」的網站，側邊嵌入的是另一臉書粉絲頁「青天白日正義力量」，顯示「密訊」為「青天白日正義力量」所經營。

「青天白日正義力量」按讚人數也是10萬多人。該粉絲專頁的關於部分寫著「反對台灣獨立！支持兩岸和平！中華民國走向國際！讓我們一起為中華民國發聲！為國家讚聲！歡迎大家私訊，發表意見。」且該粉絲專頁的類別為「政治組織」。