大雨要來兩樣情！石門水庫等灌飽 水蜜桃農憂落果

擔心豪雨造成落果，復興區拉拉山果農趁著變天前搶收早生水蜜桃，忙著分級包裝。（記者李容萍攝）

2018-06-13 23:10

〔記者李容萍／桃園報導〕受梅雨滯留鋒面及大規模西南氣流影響，中央氣象局資料顯示，全台各地明天（14日）都有發生大雨或雷雨機率，正當民眾期待豪雨能灌飽乾旱的石門水庫之際，時值桃園市復興區拉拉山水蜜桃進入盛產期，果農擔心豪雨造成落果，紛紛搶收早生的水蜜桃，分工忙著分級包裝，以避免落果或是豪雨成災無法運送下山。

其實，今年少雨，水蜜桃收成質量很好，產季到7月底，一般都是採收8分熟的水蜜桃，如今擔心豪雨造成農損，果農們扣除果皮偏白、偏綠，許多7分熟的早生水蜜桃已先採下。

受久旱少雨影響，水利署自6月8日起把桃園地區的水情燈號由正常藍燈調整為水情稍緊綠燈，因為這波梅雨鋒面截至13日晚上水庫集水區尚未降下大雨，13日晚上8點止，大壩水位仍持續微降為222.95公尺，蓄水量6132二萬噸，蓄水率30.8％。

面對可能來襲的豪大雨，市府農業局說，桃園最大宗的水稻目前剛進入孕穗期，若下雨無強風，尚無倒伏之虞，但洋香瓜、西瓜請農民注意排水，以免淹水造成水傷，進入產期的水蜜桃則需慎防裂果、落果。

大雨要來了，復興區拉拉山果農搶收早生水蜜桃，以防落果損失。（記者李容萍攝）