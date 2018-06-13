選手自製龍舟輔具惹風波？市議員籲區公所負責

2018-06-13 23:01

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市市長盃龍舟賽16日至18日將在龍潭觀光大池登場，參賽隊伍正緊鑼密鼓下水練習，有百年歷史的龍潭龍舟賽是全國唯一採取「跪姿」賽制，選手們為了穩定重心與方便快槳衝刺，都會自製「木製三角架台」輔具，是從日治時期延續至今的傳統；但選手們也向市議員徐玉樹抱怨，救生衣的尺寸不合且數量不足，也希望大會補助製作輔具。

有別於各地的龍舟賽制，桃園市長盃龍舟賽採取跪姿划槳，舵手、槳手在掌舵、划槳時，因缺乏施力點，發力較傳統坐姿困難許多，加上比賽的龍舟打造得較輕巧，身處龍舟末端的舵手，常因水面波動而重心不穩、操舵不易，因此早從約50年前起，各參賽隊伍都會設計形式不一的穩定器具置放在選手的後腳跟處，作為支撐輔助使用，早期採用木棍置放於船內，後來演變成木製三角架台，方便選手穩定重心、發力。

市議員徐玉樹表示，近日他前去關心龍舟隊選手練習時，有選手向他陳情，指區公所提供的救生衣尺數量不足，許多人只能使用不合身的救生衣，就連木製架台也得自掏腰包打造，他呼籲區公所應該檢討救生衣的數量與尺寸，也應補助製作木架台，讓選手們不必為此分心，能更專注於練習及比賽。

區公所對此表示，因每個選手的身型、使用木製三角架台的習慣及時機都有所不同，很難統一規格或量身訂做，比賽期間會提供長木棍讓選手置於船身、穩定重心。

參賽經驗逾50年、曾多次奪得神農旗的龍潭區八德里長張運煥表示，區公所過去曾提供木製三角台讓選手使用，但實在過於陽春，選手們認為不符需求，仍習慣使用自製的三角架，他樂見區公所補助選手製作輔具，但前提是必須量身訂製。

龍潭龍舟賽從2016年起規定參賽選手須著救生衣參賽，區公所說，當時以9萬元採購了100件救生衣，全為可調式、無尺寸分別；今年的參賽隊伍為163隊，每輪比賽有6艘龍舟同時下水，以每艘為14人計算，輪流使用的救生衣數量應該足夠，選手若遇救生衣有破損、不堪使用，可要求更換。

今年龍潭歸鄉文化節總經費為1千萬元，龍舟賽就佔5百萬元，包括場地布置、水上救援、水道規劃、龍舟整修及槳舵製作等，其中1百萬元為獎金，冠軍可獲15萬元。

此外，龍潭大池水位因近日降雨已有回升，區公所也透過2口備用井，每日分3班抽水進入大池，務求維持龍舟賽所需水位。