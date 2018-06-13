醫病》腫瘤3顆以下 除了手術還可以用這個方法

2018-06-13 23:30

〔記者王捷／台南報導〕肝癌是最常見的肝臟惡性腫瘤，台南市安南醫院消化內科醫師湯昇曄說，如果發現早期肝癌，患者不願意、不適合進行外科手術，還可以選擇「肝癌射頻燒灼術」，這是一種治療早期肝癌的一種方式，肝臟腫瘤的數目在3顆以下、且不超過3公分，或是單顆、且大小不超過5到6公分左右，都可以考慮接受肝癌電燒治療，安南醫院有一位接電燒治療的65歲患者，經過治療追蹤了半年未復發。

安南醫院舉例，65歲的男病患，有B型肝炎帶原超過30年，近一個月因食慾變差，接受腹部超音波檢查，發現有一個大小約3公分的肝腫瘤，經腹部電腦斷層檢查診斷為肝癌，在與病人及家屬討論過後，選擇接受射頻燒灼術治療，治療後於門診持續追蹤超過半年，並未發現有肝癌復發的情形。

湯昇曄說，肝臟腫瘤的數目在3顆以下且不超過3公分，或是單顆，大小最大5到6公分左右，都可以考慮接受肝癌電燒治療，特別是針對不願意或不適合接受外科手術治療的病人，肝癌射頻燒灼術是另外一種很好的治療選擇。

肝癌電燒的步驟是先用超音波定位肝臟腫瘤的位置，並且在超音波導引之下，把電燒針放至預作電燒的地方，並根據腫瘤的大小及位置，選用單支電燒針或是多支電燒針同時進行電燒，最大可以達到6公分甚至更大的完整電燒範圍，足夠大的電燒範圍就能治癒早期肝癌。

對於困難作電燒的位置，如腫瘤靠近肺部、胃腸或心臟，也能藉由注射人工腹水，避免傷害到這些器官，電燒的過程會給予注射止痛藥、局部麻醉藥及低劑量的鎮定劑，來減少治療過程中的不舒服，如果能早期發現並早期治療肝癌，就能增加生命存活的機會。