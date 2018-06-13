翠綠山巒、蜿蜒大漢溪 復興「羅浮雙橋 」活化更添姿色

復興區復興橋（前）和緊鄰的羅浮橋（後），同位於青山綠水間，是北横公路重要景點。（記者李容萍攝）

2018-06-13 22:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區橫跨大漢溪的復興橋、羅浮橋，一紅一粉，並稱「羅浮雙橋」，景色優美，是北横公路重要景點。復興區公所編列2500萬元將進行「復興橋活化營造計畫」，預計6月底前上網招標，並於今年底前完工，將打造透明橋面、更換鋼索，讓復興橋改頭換面，並提供高空彈跳活動，成為羅浮地區的觀光新亮點。

復興區長曾志湘表示，復興橋在1966年完工，是全台首座鋼構的鐵橋，深具歷史價值，1994年羅浮橋完工後漸被取代。2005年移交前復興鄉公所接管，逐年完成吊橋油漆養護、燈光及橋面美化以及兩端引道景觀、鋪面整建和舞台廣場設置等工程；2016年評估高空彈跳可行性，進行結構分析，卻發現鋼纜鏽蝕，周邊設施破損嚴重，有安全之虞，亟待修復，而有復興橋營造計畫。

復興橋營造計畫以橋面為中心分為兩期，橋面上的第一期工程以改善橋梁結構安全及玻璃橋面工程為主，分為主索更換、錨座結構補強、新設高空彈跳平台及塔柱防鏽、玻璃步道等工程；第二期橋面以下以橋梁結構防鏽、塗裝及活化工程為主，並進行地坪3D彩繪、橋體結構防鏽及塗裝、智慧聲光、兩側入口管制及景觀修繕等工程，將建置橋梁即時監測及預警系統。

曾志湘也說，已向市府爭取增設山豬公園、假日農業市集等，預估經費2000萬元，希望讓遊客玩的、吃的、買的盡興。

對此，桃園市長鄭文燦13日在市政會議上表示，復興區推出新溪口吊橋打響復興觀光亮點，再結合觀光旅遊局主打的羅浮溫泉，連接周邊景點串成旅遊圈，復興橋營造計畫因為將跨越大漢溪施工，將由市府水務局向經濟部水利署北區水資源局申請相關作業。