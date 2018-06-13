慟！來台奉獻醫療57年 呂道南神父病逝

第5屆醫療奉獻獎得主呂道南神父來台奉獻57年，今晚不幸病逝，享壽85歲。（羅東聖母醫院提供）

2018-06-13 22:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「需要我的地方就是家鄉！」去年12月剛獲得台灣身分證的義大利籍神父呂道南，今晚6點40分在宜蘭縣羅東聖母醫院與世長辭。呂道男來台奉獻超過57年，長年協助弱勢族群，被病友稱為「萬應公」，往生後將安葬在他惦記的家鄉宜蘭，也為他在台奉獻的足跡畫下完美句點。

病人口中的「萬應公」 獲第5屆醫療奉獻獎

85歲的呂道南出生在義大利巴多瓦省齊塔德拉市，從小就立下傳道及醫療的志向，13歲時，不顧父親反對，執意進入修道院就讀，並且在25歲時晉鐸神父。

1961年，28歲的呂道南奉天主教靈醫會指派，跨過半個地球來到台灣，從此展開他超過40年的醫療傳道工作。

呂道南最早派駐澎湖，為了融入當地生活，對台語一竅不通的他努力學習，擔任惠民醫院院長期間，還將病床從25床擴充到60床，為協助漁民推廣漁業，他重建碼頭，帶著民眾鑿井解決水資源問題。

1967年，呂道南到宜蘭羅東聖母醫院服務，1973年還以40歲「高齡」，放下手邊工作重返義大利學醫，「只為了給弱勢民眾更好的照顧」。

羅東聖母醫院說，呂神父當時攻讀的是人力最缺乏的小兒科，4年後重返蘭陽地區行醫，並擔任聖母醫院第5任院長，還成立基金會、擴大醫院規模、協助貧困與重症族群，成了病人口中的「萬應公」，熱心助人，深受民眾仰賴，也曾當選全國好人好事代表、榮獲第5屆醫療奉獻獎。

對自己異常節儉 對貧困病患非常慷慨

聖母醫院說，呂神父將一生奉獻給台灣，照顧無數病患，尤其是貧困的弱勢族群，他自己異常節儉，卻對貧困病患非常慷慨，經常解囊幫助需要幫助的人。

2000年時，呂道南被診斷出罹患性上神經核麻痺症，隔年雖返回義大利就醫，但他不捨台灣，2004年再度返台定居，去年獲頒我國身分證，當時宜蘭縣代理縣長陳金德曾到聖母醫院親自頒贈，但當時他已因病重住進加護病房，無法親領，今天因病重不治、與世長辭。

「需要他的地方就是家鄉」，羅東聖母醫院說，呂神父留給宜蘭人的是無限的想念，想念他的慈祥及對病人的體貼慈愛、想念他的豁達勇敢、想念他的一切行為典範。

聖母醫院說，治喪委員會訂於6月17日星期日下午2點假羅東聖母醫院，為呂道南神父舉辦「殯葬彌撒」，往後他將安葬於廣興天主教公墓，留在他心裡惦記的家鄉宜蘭。