明天全台下大雨！ 全台慎防強陣雨跟強陣風

明天受滯留鋒影響，全台各地皆可能發生大雨。（資料照）

2018-06-13 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕受滯留鋒影響，全台各地明天都有發生大雨或雷雨的機率，不過氣溫也會再比今天涼爽，空氣品質也因被雨清洗而清新一點。

據《中央氣象局》預報，隨著鋒面及西南氣流在今晚向北移動，水氣也由南向北擴展，各地方的降雨機率也隨之上升；另外目前華南一帶有低氣壓發展，在明天（6月14日）會逐漸靠近台灣西半部地區，受滯留鋒與西南氣流影響，明天各地天氣不穩定，尤其是中南部地區受移近的低氣壓系統影響，降雨更明顯，提醒大家明天注意強降雨、強陣風、雷擊等現象。

溫度方面，明天各地高溫會比今天下降一些，約27~31度間。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市 、桃園市處中量級；新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、連江縣為高量級；澎湖縣、金門縣則處過量級；處在過量級與高量級縣市的民眾請注意防曬。

空氣品質方面，因為明日各地有陣雨或雷陣雨，降雨會洗滌空氣的汙染物，空氣品質會逐漸好轉，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級。

氣象局也提醒，因為明天的天氣不穩定，各地都可能發生短時強降雨，且民眾注意安全，並避免前往山區、溪邊與海邊活動；另外也適逢大潮，沿海地區多留意潮未變化，慎防積水；這段時間請民眾多留意氣象局發布的特報與天氣訊息。

明天各地高溫會比今天下降一些。（圖擷取自中央氣象局）

北部為中量級，中南部跟連江縣為高量級，澎湖縣跟金門縣則為過量級。（圖擷取自中央氣象局）