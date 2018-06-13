豪大雨特報農民搶收稻穀 入夜運穀車仍大排長龍

溪口農會烘乾廠外面運穀車大排長龍。（記者蔡宗勳翻攝）

2018-06-13 21:42

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕氣象單位日前發出豪大雨特報，預測13日起會連續下大雨一個星期，網路媒體並據以下標題為「致災性」大豪雨，引發稻農的恐慌，紛紛搶收即將成熟的稻穀，嘉義縣溪口鄉農會12日湧入1200噸稻穀，挑燈收至翌日凌晨2點，今天搶收狀況比昨天更嚴重，入夜之後運穀車大排長龍，估算可能達到1500噸的天量。

溪口農會總幹事劉純婷指出，農會原訂11日才開始收購稻穀，但農民反映天氣熱稻穀早熟、要求提前，因而8、9日先開放兩天，結果各湧進500、800多噸，是往年的兩倍多，11日因為下雨，只收割半天，依舊收了600噸，12日更倍增至1200噸。

劉純婷說，由於溪口農會日烘乾能力僅300噸，但紛至沓來的稻穀不能停收，否則稻農將求助無門，為此緊急運送過剩的稻穀到外縣市請求代烘，載運範圍南至屏東、北至台中。

大雨今天未如期報到，迄昨尚未收割的稻農鬆口氣，由於稻子又成熟一些，今天趕緊調度割稻機，田間搶收比昨天更忙碌，到了晚上，到處可見割稻機漏夜作業，運稻車則在農會外排成一大列，場面壯觀，預計到忙到明天凌晨2、3點。