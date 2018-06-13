最特別畢業獎！楊金龍母校恆春水泉國小 頒「央行總裁獎」

畢業第一名不是縣長獎！全台最特別畢業獎，恆春水泉國小有「央行總裁獎」，由全校郭栩甄獲得。（記者蔡宗憲攝）

2018-06-13 21:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕最近正值鳳凰花開的畢業季節，畢業生們都能從師長手中領到各種獎項，恆春水泉國小卻有全台唯一的「央行總裁獎」，來自校友也是新任央行總裁楊金龍的獎項，意外比縣長獎還受矚目，楊金龍也透過信件鼓勵學弟妹，「人生每個階段都需要不斷的學習。」

這個全台首創的「中央銀行總裁楊金龍獎」，是楊金龍對母校學弟妹的一份愛，水泉國小特別將這個獎項設計為全校第一名，與其他學校「縣長獎」為首不同，不少現在受邀賓客都感到新鮮，紛紛拿起相機拍照留念。

這個特別的「總裁獎」，校方特別安排楊金龍的國小同學陳在古，頒發給畢業班第一名的郭栩甄，開心收到總裁贈送「戊戌狗年生肖紀念套幣」的郭栩甄說，很珍惜領到這個特別獎項，希望未來跟總裁一樣，對社會有幫助！

陳在古說，楊金龍五年級轉學前，都是班上前兩名，對恆春人事物非常念舊，擔任總裁前，也常跟哥哥到他開設的餐廳吃飯，也總是楊金龍買單，對故鄉感情深厚。

楊金龍在信中提到，「在水泉國小就讀的五年中，是我最快樂的時光」，也鼓勵學弟妹，「人生每個階段都需要不斷的學習，金龍在一個新工作崗位上也是如此，仍須努力學習，願與母校各位師長和小朋友們共勉之。」

「總裁始終惦記著恆春的學弟妹們。」水泉國小校長趙信光說，本來要邀請總裁回校受贈傑出校友，但他業務繁忙，改寄信來勉勵，還送了畢業禮物給孩子，校方才決定將這個特別的「中央銀行總裁楊金龍獎」設為畢業生最大的獎項，希望鼓舞孩子不要妄自菲薄，總裁同樣出身偏鄉小校！

水泉國小央行總裁獎，由全校第一名的郭栩甄獲得。（記者蔡宗憲攝）

「央行總裁獎」是戊戌狗年生肖紀念套幣。（記者蔡宗憲攝）

楊金龍透過信件委託校長趙信光鼓勵母校學弟妹。（記者蔡宗憲攝）

楊金龍透過信件委託校長趙信光鼓勵母校學弟妹。（記者蔡宗憲攝）

楊金龍透過信件鼓勵母校學弟妹。（記者蔡宗憲攝）

央行總裁獎由楊金龍小學同學陳在古頒發。（記者蔡宗憲攝）