「越南小隋棠」嫁來台灣 開店賣起私房越南菜

陳玉水（左）開店，移民署台北市服務站主任黃齡玉前往祝賀。（記者王冠仁翻攝）

2018-06-13 21:06

〔記者王冠仁／台北報導〕被朋友形容為「越南小隋棠」的新住民陳玉水，本身對料理十分有興趣，經常向母親討論傳統越南菜的作法。她同時也對學習中文十分有興趣，多年前來台求學念中文並嫁給台灣人，她在台期間曾做私房菜給朋友吃，朋友一嚐驚為天人，不斷鼓勵她開店。她日前在台北市萬大路開店，移民署官員也前往祝賀。

陳玉水說，店裡招牌菜是「苦瓜包肉湯」，該料理使用越南胡椒，加上木耳、冬粉及豬絞肉塞入苦瓜中，再淋上豬骨高湯；一般越南餐廳較少有這道菜，因為該料理是越南過年手工菜，有「苦盡甘來」之意。

陳還說，她只是本身愛做菜但過去沒有想開店念頭，是不少朋友嚐過她手藝後想跟她訂購。她廚藝精湛的消息在新住民中傳開，去年還曾受民進黨秘書長洪耀福、副秘書長徐佳青邀請，教大家料理越南過年傳統菜餚，去年12月國際移民日當天還被總統蔡英文邀請一起製作越南美食。

移民署指出，陳玉水來自越南隆慶市，她國中時期自學中文，還在越南一家台商公司擔任中越文通譯人員。她熱愛中文，2010年來台進修，通過TOCFL華語文能力測驗，成為專業越南語通譯人員，並在移民署台北市服務站擔任通譯。