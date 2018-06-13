強降雨即將來襲 9條公路恐預警性封閉

全台自明日起將有局部大雨或豪雨等級以上強降雨，公路總局針對可能淹水和預警性封閉路段提前預置機具部署人力，一旦降雨達封路標準，明日恐會進一步預警性封閉。圖為示意圖。（資料照）

2018-06-13 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕受滯留鋒面及逐漸北移的西南氣流影響，全台自明日起將有局部大雨或豪雨等級以上強降雨，公路總局也針對可能淹水和預警性封閉路段提前預置機具部署人力，一旦降雨達封路標準，明日恐會進一步預警性封閉。

中央氣象局預報，受滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地今天午後將陸續降下明顯雨勢，包含公路總局、林務局等單位也各自對部分路段進行預警性封閉，包含台3線295至336公里（澐水至大埔）於今晚間10點起實施8小時的預警性封閉，以及嘉明湖步道也將從14日起至20日封閉。

公路總局根據氣象局目前情資，對中南部臨海和山區路段進行鎖定，包含台1線水底寮路段、台3線澐水至大埔路段、台9線南迴公路、台17線佳冬羌園路段、台18線阿里山公路、台20線南橫公路、台21線望高路段、台26線屏鵝公路、台29線那瑪夏等9公路山區路段，都先預置機具部署人力，並視風雨狀況逐步提升應變層級，若降雨達封路標準，明日就可能發布道路預警封閉訊息。