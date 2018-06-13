溫泉也能當酒 87歲碩士張鶴齡申請專利想創業

2018-06-13 20:42

〔記者萬于甄／台南報導〕活到老學到老，嘉南藥理大學87歲的張鶴齡今年從溫泉產業碩士班畢業，不僅成為該校最年長的碩士，其研究的「溫泉酒釀造技術」也將申請專利，該技術是張鶴齡花2年的時間，跑遍台灣各大溫泉，希望藉此創業，張鶴齡也不吝嗇分享技術，直呼「歡迎大家投資我」。

張鶴齡2年前從嘉南藥理大學觀光事業管理系畢業後，再度攻讀溫泉產業碩士班，認真向學的態度讓指導老師也相當敬佩，張鶴齡的年紀雖然不小，卻有一顆大大的研究企圖心。

張鶴齡說，從13歲那年到台灣後，長期在許多外國人管理的機構任職，有時也會接觸到吧檯的工作，也學會不少雞尾酒的調製方法，因此，在修習碩士班溫泉應用技術研發課程時，就想「那就利用溫泉來釀酒吧」。

指導老師林指宏說，當初聽到他的構想，相當訝異，雖國外有標榜溫泉酒的相關產品，但並非這麼純正，因此，這個想法也是一種挑戰；張鶴齡利用台灣的溫泉為基礎，希望打造各溫泉區的特色產品。

經過2年的研究，張鶴齡以新竹尖石、台南龜丹、屏東旭海、台東金鋒等四大溫泉為基底，嘗試過無數組合，終於成功研發鳳梨溫泉酒釀造技術，後續他希望申請「溫泉酒釀造技術」專利，同時藉此創業並分享技術。

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