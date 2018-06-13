量販店與超市、超商粽子 政院調查：2成4漲價

2018-06-13 20:45

〔記者李欣芳／台北報導〕端午節假期將至，行政院今天傍晚召開穩定物價小組會議，行政院消保處在會中表示，派員赴量販店與超市、便利商店粽子訪查價格發現，與去年相較，7成6粽子價格持平或下跌，但有2成4漲價，漲幅多在2成以下，主要漲價原因為反映食材升級及包材成本。消保處呼籲消費者，各通路有訂購優惠或促銷方案，消費者可多比較、聰明消費。行政院晚間也發布新聞稿指出，至於端午節前夕大部分食材和應景食品的售價，與去年節前同期比較跌多漲少，其中，長糯、乾香菇、花生仁、水果、毛豬、鴨蛋等因產量增加，價格下跌，跌幅在3％到21％，蔬菜供應充裕，價格穩定合理。

農委會表示，魷魚今年捕獲量較去年減少，且節慶需求殷切，乾魷魚平均批發價上漲14.8％，蝦米則價格持平。

主持會議的行政院副院長施俊吉關切節前應景農產品供應，會中責成農委會密切掌握市場供需價量情形，全力調節農產品供量，並請相關機關持續注意相關物資市場行情，若發現異常情形，應即時查處。

糯米、豬肉、鴨蛋、香菇等食材 價格下跌

農委會指出， 粽子為主要應節食品，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等需求將大幅增加。為充裕供應各類農產品，已參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配各類農產批發市場供需穩定機制。

農委會表示，端午節為國內糯米需求旺季，每年端午節需求量約1萬公噸，預估端午節約有3482公噸糯白米收穫，另外，政府庫存糯白米7966公噸，足可供應端午節慶市場需求。國內乾香菇庫存量則約500公噸，且新菇陸續採收上市，節前5日香菇需求量約100公噸，可充分供應需求。