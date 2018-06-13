鐵公路聯運新店往返花東 全票來回410元有找

2018-06-13 20:41

〔記者何玉華／新北報導〕國道5號假日車流大，接下來的端午連假恐也將湧入大批車流，台北暨大都會汽車客運共同營運的國道客運9028線，自15日起至18日，推出「新店大坪林←→蘇澳」全票優惠價145元（原價174元）、「新店大坪林←→羅東」全票優惠價100元（原價120元）。

為鼓勵民眾使用大眾運輸，國道5號已開放大客車行駛路肩，同時可依號誌切回主線，節省壅塞時間約20至30分鐘；這次配合端午連假，行駛新北市新店與宜蘭蘇澳、羅東的9028線提供優惠票價，大都會客運總經理李建文說，使用電子票證搭乘宜蘭市區公車或公路客運轉乘9028，還可再享全票21元、半票11元的轉乘優惠，優惠後相當於新店－蘇澳全票僅需124元、新店─羅東全票僅需79元。

李建文舉例，以蘇澳鎮出發為例，搭乘宜蘭市區121路線至蘇澳車站轉乘9028路線，全票已享端午連價的優惠145元，再因持電子票證享受轉乘優惠減21元，實際只要付出124元，相當於原價的7折。

若要往返花蓮，李建文建議，搭乘9028線轉乘台鐵往花蓮，回程使用鐵公路轉乘，便宜又便捷；從新店大坪林站購買9028線鐵公路聯運票全票209元，半票110元，於羅東站轉乘台鐵區間車前往花蓮，自花蓮返回新店時，可使用電子票證搭乘台鐵至羅東站117元，轉乘9028線，享國道客運票價優惠價79元，相當於從花蓮往新店全票僅需196元。