大學生跨域合作 新埔柿餅口味更多元

新竹市玄奘大學學生透過跨域合作，為新埔柿餅推出多元的產品，相當吸睛。（記者洪美秀攝）

2018-06-13 22:03

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市玄奘大學這幾年推動跨域創客計畫，協助在地企業進行產品升級再造，今年餐旅管理系結合大傳系等學系跨域合作，為新埔旱坑里開發柿餅烘焙產品新口味，不僅提升柿餅的口感，也讓學生對於產品設計與開發更具信心。

玄奘大學昨天舉行「在地跨域創客計畫」成果發表會，邀請新埔旱坑里里長葉雲全與味衛佳柿餅加工休閒園區呂易辰參與發表作品，還舉行試吃活動，里長葉雲全說，柿子是新埔幾百年來的特產，與玄大師生合作開發新口味，對柿品加工業影響很大，透過業界結合，可延長柿餅的賞味期及多樣性，對農民來說很具吸引力。

餐旅系學生及老師共同開發柿餅烘焙產品，研發出柿子養生歐式麵包、雪Q餅及冰淇淋多種產品，使老產品多了新口味，再由設計學院學生進行產品包裝設計，運用產業先進包裝專業軟體，由平面展開圖開發設計到立體盒型模擬，注入「柿業有成」視覺及品牌形象，讓產品更具意義及情感。

另台灣獨創原住民潮流品牌「花生騷 WasangShow」也與玄奘大學合作，以原住民圖騰意象設計男女系列潮流服裝，在網路上熱賣，顛覆一般人對原住民服飾的看法，掀起原民時尚新風潮。

計畫指導老師施文瑛結合原住民圖騰，服裝重點在於胸前及兩側的印花，不僅兼具時尚與設計感，也讓原住民品牌獲得重視，勢必掀起新的設計風潮。

玄大校長簡紹琦說，今年的在地跨域創客計畫，由15名老師帶領89位學生進行跨域合作，學生透過大傳、視傳、應心、時尚與法律的跨域合作，對地方產業有很大幫助，學生也能夠藉此學習跨域技能，朝國際邁進。