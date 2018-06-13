木柵「長頸鹿煙囪」掰掰 台灣藍鵲10月登場

木柵焚化廠「長頸鹿煙囪」掰掰，環保局證實新圖案為台灣藍鵲，預定10月換新裝登場。（示意圖，環保局提供）

2018-06-13 19:58

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市木柵焚化廠的「長頸鹿煙囪」圖樣日前消失，引起網友喊「還我長頸鹿」，官方日前稱因歷經24年風吹日曬雨淋，外觀斑駁龜裂，故除去彩繪，一併納入焚化廠整修計畫。環保局今晚公布新圖，證實為網友猜測的台北市「市鳥」台灣藍鵲，並搭有「市樹」榕樹、「市花」杜鵑，標榜融入台北生態意象，預定10月換上新裝。

網友日前發文指「長頸鹿煙囪」的長頸鹿圖樣日前消失，引起一陣討論，不捨看了20多年的圖案，與鄰近的動物園相互融合的特色，就此抹除。網路上一度傳言未來要畫上台灣藍鵲，但環保局日前不願證實，僅說擇期公布。

環保局今表示，新圖樣發想，除了象徵台北市生態意象，另考量木柵廠座落在象頭埔，故委請國內知名生態畫家陳一銘、林家蔚先生共同創作，將市鳥「台灣藍鵲」、市樹「榕樹」及市花「杜鵑」等本土物種的生態意象，納入煙囪彩繪的創作元素，完工後得與廠後的天空、雲彩及山林，輝映相融。

環保局指出，彩繪主題為「藍鵲踏榕枝．杜鵑漫城來」，意涵佇立高處榕樹枝頭的台灣藍鵲，看守文山、守護台北，清新綻開七彩杜鵑隨處漫延，與北市府推動城南廣植杜鵑的花園城市意向融和。

消息一出，從小住木柵的黃先生表示，美醜很主觀，見仁見智，姑且先不提好不好看，但心裡不免一陣失落，畢竟看了很多年，和鄰近的動物園也很搭調，也變成當地路標和特色；若只是外觀斑駁，不明白為何不原貌修復就好？