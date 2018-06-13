國際漫畫家大會在新北 近200名漫畫家將繪製巨型天燈

第17屆ICC國際漫畫家大會今年移師台灣新北市舉辦，來自台、日、韓、中、港、新、馬、泰等近200名漫畫家與會，今晚舉辦開幕式。（記者葉冠妤攝）

2018-06-13 19:30

〔記者葉冠妤／新北報導〕為期4天的第17屆ICC國際漫畫家大會（International Comic Artist Conference,簡稱ICC）今年在新北市舉辦，來自台、日、韓、中、港、新、馬、泰等近200名漫畫家共襄盛舉，這也是台灣4度當主辦國，今年大會主題則為「漫畫新北．天燈祈福」，漫畫家們明將前往平溪集體繪製高達3公尺的巨型天燈裝置藝術，將無限的創意與祝福留在台灣，也象徵各國漫畫界的友誼長存！

新北市長朱立倫今晚出席ICC國際漫畫家大會開幕式，朱立倫致詞時表示，漫畫家讓我們的生活更精彩，包括影像、動漫、文創商品、影視、遊戲等甚至是生活周遭的用品，都與漫畫家創作息息相關，數位化時代更帶動了文創商品與動漫產業，新北市在這幾年也一直支持漫畫相關產業發展，也很高興成為主辦城市，希望透過交流，讓來自各國的漫畫家能與台灣漫畫家彼此切搓、學習，也希望未來能看到更多漫畫家的作品在我們的生活之中。

台北市漫畫工會指出，自1997年日本首屆大會以來，台灣分別曾於1999年（第3屆）、 2009年（第10屆）、2014年（第15屆）舉辦過大會，今年則是時隔3年後再次取得主辦權，亦是台灣第4次擔任主辦國家。

台北市漫畫工會表示，歷屆大會重頭戲的國際漫畫論壇將從漫畫表現、數位著作權、到創作載體的改變進行研討，今年論壇主題「網路漫畫的未來與發展」，各國一線漫畫家或漫畫研究者皆精心準備，預備在15日論壇中發表各國網路漫畫目前發展趨勢或者是創新的技術分享，將為國際性漫畫產業整體提升，提供重要指標。

此外，ICC各國代表也將在16日閉幕式簽署「漫畫共同宣言」，包含保障創作自由、抵制數位盜版並維權、以及ICC國際漫畫家大會的永續發展。