衛武營開幕季票房買氣旺 兩檔節目銷售一空

2018-06-13 20:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心開幕季票房買氣旺，開賣1周獲回響，台灣舞蹈平台等兩檔節目已銷售一空，世界管風琴天后伊維塔‧艾普卡娜在台唯一獨奏會，票房已銷售近7成。

衛武營國家藝術文化中心上周推出開幕季活動，開賣1周獲回響，重量級天團與指揮家「楊頌斯與巴伐利亞廣播交響樂團」、台灣舞蹈平台的「五虎將」兩檔節目已銷售一空。

衛武營擁有全台獨家的葡萄園式音樂廳，由德國百年歷史管風琴製造商Johannes Klais Orgelbau承製管風琴，9085支管風琴音管是世界少有分隔兩區域的不對稱管風琴，世界管風琴天后伊維塔‧艾普卡娜將於10月14日來台，舉辦唯一一場獨奏會，節目票房已銷售近7成。

準藝術總監簡文彬表示，衛武營精心規劃開幕季的節目，總計超過3萬張的票，對票房銷售有信心，希望衛武營能讓眾人留下美好的表演藝術聆賞感受。

衛武營指出，自5月中旬開放申辦會員以來，曾創下3天內申辦人次破300張，不乏全家大小皆辦卡、衛武營周邊街坊鄰居熱情相約辦卡，目前生活卡會員逾400人，限量百張的無限卡，也已申請過半數，辦卡情況踴躍。

衛武營表示，加入衛武營會員，享生活卡購票9折、青年卡購票75折優惠，另有適合藝文成癮觀眾的無限卡，可享指定節目貴賓席位，即日起至6月21日購票，可享早鳥75折優惠。

衛武營說，6月22日至10月31日期間推出「啟航套票」，凡購買10月、11月、12月各1檔節目500元以上票券，單張即享8折優惠，民眾可洽衛武營官網。