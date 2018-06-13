「長頸鹿」煙囪換藍鵲 柯P：新塗裝更具台北生態意象

台北市木柵焚化廠的「長頸鹿煙囪」近日被民眾發現，煙囪上的長頸鹿圖案突然消失，引發網友熱議，今晚間台北市長柯文哲在臉書發文，指長頸鹿的圖案將換成更具台北生態意象的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花。（圖擷自柯文哲臉書）

2018-06-13 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市木柵焚化廠的「長頸鹿煙囪」近日被民眾發現，煙囪上的長頸鹿圖案突然消失，引發網友熱議，今晚間台北市長柯文哲在臉書發文，指長頸鹿的圖案已經斑駁掉漆，加上焚化廠的設備也需要整修升級，並指煙囪將換上全新的塗裝，是更具台北生態意象的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花。

台北市木柵焚化廠的「長頸鹿煙囪」，因與鄰近動物園遙遙相望，是附近往來車輛的明顯指標，不過近日有民眾在批踢踢「文山版」發文，指煙囪上的長頸鹿圖案消失，引發網友熱議，直呼看了20多年，「要變成時代的眼淚嗎？」也有人說據傳未來會畫上台灣藍鵲，但其他網友認為台灣藍鵲脖子長度不符焚化爐高度。

柯文哲今晚間則在臉書發文，指木柵焚化廠煙囪上的長頸鹿已經豎立24年了，在長年的風吹日曬後，長頸鹿的圖案已經斑駁掉漆。加上焚化廠的設備也需要整修升級，因此藉由這次的整修順便幫煙囪換上全新的塗裝，內容將是台灣在地畫家陳一銘、林家蔚所畫的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，至於焚化廠內部也將進行廢氣處理系統、電力電氣設備升級，預估未來除可讓廢氣排放濃度下降，還可以增加廢熱發電，增加年售電600萬度，並且恢復垃圾處理能力到每天1000公噸以上。