端午節連假有大雨來襲…「鹿港慶端陽」雨天備案來了

龍舟練習已進入最後階段，參賽隊伍都希望拿下最好的成績。（記者劉曉欣攝）

2018-06-13 19:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕嚴防端午連假出現豪雨，「鹿港慶端陽」系列活動「雨天備案」來了！龍舟委員會執行長許東明說，基於安全起見，如果雨勢太大影響賽程，將會延後1個星期辦理。

今年端午連假有3天，「鹿港慶端陽」系列活動在15日晚間進入最高潮，原訂全新的水舞秀在鹿港藝術村登場，「光雕劇場」也將鹿港公會堂推出，尤其是端午節的重頭戲龍舟賽，都將在16、17日預賽，18日端午節當天決賽。

不過，這次連氣象預報有大雨襲台，許東明說，原定龍舟練習到14日，15日整理場地，16到18日進行賽程，但只要雨量過大，必須配合上游洩洪，就要拆除浮動碼頭，連帶練習或是賽事都要暫停，為了安全第一，只要雨勢過大，讓比賽無法進行，就會直接延後1個星期辦理。

彰化縣文化局長陳文彬說，去年在公會堂推出光雕秀，今年推出劇團與光雕互動的「光雕劇場」，完全是戶外場地，一旦下起豪雨就無法欣賞，也將延後一個星期推出。

水舞秀、光雕劇場原訂於15日到18日晚間登場，本來排訂在14日晚間彩排，目前就看天氣情況而定，只要不下大雨，就照原定計畫辦理。