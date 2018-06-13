解決12年來搶水爭議 中科三期七星園區環評通過

當地農民認為中科排擠到農業用水，致使水稻枯乾傾倒。（記者楊綿傑攝）

2018-06-13 19:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕環評程序已歷經長達12年的中科三期七星園區，今再提送環評大會，會中包括環團、農民仍持續關注農業用水受到影響、空氣污染物排放的問題。不過最後在中科具體承諾，可能需要用到農業用水的部分，必須在農田灌溉後才調用之下，全案獲得通過開發。

中科三期七星園區位於台中市后里區，基地111.63公頃，引進包括光電、精密機械、生物科技、綠能及其他科學工業等潛力產業，發展成綜合型科學園區。自2006年起進入環評程序有條件通過後，友達就進駐，後遭地方民眾提起行政訴訟，直到2010年時原環評結論被撤銷。

不過2010當年，中科再次有條件通過環評審查，當地居民持續提出訴訟，2012年被高等法院駁回，居民再上訴，隔年最高行政法院做出原判決廢棄，發回台北高等行政法院」之後，環保署基於尊重法院判決，2014年會議時決議全案進入二階環評，今天又再度提送環評大會。

會議焦點仍聚集於搶水議題，當地農民指出，中科三期進駐之後，就開始出現農業用水被嚴重排擠的問題，最近雨又下較少，用水不足，天氣炎熱乾燥之下，缺水灌溉的稻田出現整排枯乾傾倒的狀況，讓他感覺很痛心。

環境權保障基金會也提出，開發單位必須具體回答農民灌溉用水的問題，無論是在豐水期或枯水期，尤其枯水期更要提出用水控管機制，避免調撥農業用水來使用，如果真有調撥農業用水需求，應該跟當地民眾及農民有溝通協商的平台。

由於中科估計每天用水需4.3萬噸，除了已經獲得台水同意供應非農業用水2.5萬噸外，承諾剩餘1.8萬噸將「在不影響農業生產及農民既有灌溉需求情況下為前提，以加強灌溉管理所結餘農業用水調用該園區使用」，並且針對相關用水措施，應廣納當地農民、公民團體等成員一同監督研討，全案終於獲得通過。