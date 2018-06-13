「用湯匙吃珍奶」惹議 環保署：樂意聽取各界意見

2018-06-13 18:37

〔記者劉力仁／台北報導〕環保署明年擬禁止4大公共場所提供內用者塑膠吸管政策，環保署官員一席話「用湯匙吃珍奶」，引發網友批評。新北市黨部主委余天今天下午在民進黨中常會中提到此事，兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，該政策還在討論階段，部會首長面對媒體應該要謹慎；環保署表示，正面看待各界對此事提供之意見。

環保署公關組主管李健育表示，歐盟每人年用量198個塑膠袋，台灣是782個，我們有很大的減塑空間，此事推動的減塑政策引起討論，環保署正面看待各界對此事提供之意見。

環保署6月8日宣布推動此一政策之後，引起各界議論，網友也有kuso言論。環保署澄清，規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類限制使用對象（約8000家業者），不得提供一次用塑膠吸管供內用之消費者使用。

環保署也考量目前一次用塑膠吸管替代材質有限，所以採用生物可分解塑膠材質或紙類等植物纖維材質製成的吸管，並不限制使用。

民眾認為不鏽鋼吸管容易藏汙納垢，環保署說明，不鏽鋼吸管只是其中一種替代材質，建議民眾養成清潔習慣，也呼籲民眾自行準備可重複清洗的吸管；要求商家不主動提供吸管或提供可重複清洗吸管；減少使用一次用塑膠吸管等方式，以減少資源浪費。

環保署強調，國際對海洋塑膠污染議題相當重視，國內歷年淨灘活動也發現一次用塑膠吸管為常見廢棄物。吸管質輕、容易取得、體積小，使用後多隨意棄置，塑膠在環境中流布，未分解即被生物攝食納入體內，或分解為塑膠碎片，吸附有害物質，常被海洋浮游生物或貝類誤食，再經由食物鏈，毒素放大並累積在中高階掠食者的體內，衍生出嚴重的生態和環境污染問題，因次參酌美英部分城市管理經驗，對一次用塑膠吸管限制使用規範。