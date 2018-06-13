腦麻自閉鎖不了文采！柯虹宇用鍵盤發聲 榮獲總統教育獎

喀哩國小校長張秀娟（左）、輔導室組長簡玉葉（右）全力協助小宇自由的展現才華，讓小宇今年獲得總統教育獎。（記者蘇金鳳攝）

2018-06-13 18:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「我流淚像是受傷的刺蝟，傷痕掩飾不住滿身的頑強，我像逃離的羔羊……」，雖然老天爺讓腦性麻痺的「小宇」柯虹宇無法說話，卻給予她令人驚豔的文采及數字能力，讓小宇不輸給一般生，甚至更優秀。小宇的才藝得以有機會奔放，媽媽沈雯瑄及小宇吃了相當多年的苦！

剛剛從喀哩國小普通班畢業的小宇，出生4個月後出現癲癇症說，醫師檢查認為是不明原因的腦傷，甚至判定她會終身會臥床。但小宇的媽媽認為，「要活著就要靠自己」，在小宇6個月大後，開始遍尋名醫，要為小宇醫治及復建，也由在學齡前的黃金時期，讓小宇參加早療社團及密集復建。

到了小宇上小學的年紀，母親選擇讓她在住家附近西屯一所小學的特教班就讀，並且持續復建，但小宇還一直無法說話。小宇2年級時，媽媽詢問一位台中榮總醫師，「小宇可以說話嗎？」醫師認為小宇可透過工具表達語言。

經醫師推薦，媽媽帶著小宇到一處服務肯納兒的社團尋求協助，一位社工拉著小宇的手在鍵盤上學習打字，社工告訴媽媽，小宇可以透鍵盤溝通。

「我受夠別人說我笨」 敲鍵盤爭取讀普通班

奇特的是，小宇學過注音，沒有學拼音，媽媽卻看到小宇透過按鍵盤，要表達自己的看法，她問小宇有什麼話要跟她說？小宇竟打出，「我受夠別人說我笨」，而且小宇還表達想要上普通班，她要跟一般人一樣地學習。

小宇甚至給媽媽一篇她寫的《打開生命的抽屜》文章，媽媽看到女兒寫著，「我這樣淒慘的人生，讓我深嚐人情冷暖，希望我能消失在世上」，心中訝異孩子文章的成熟及好文筆，也難過其灰色的思想，決定要為她爭取上普通班。

但學校以人力為由拒絕，小宇的媽媽到其他學校爭取，也不被接受，直到一位肯納兒的媽媽說，自己的小孩也在喀哩國小，受到相當友善的對待，三年級下學期，小宇如願到喀哩國小讀普通班。

為了讓小宇有效率的學習，校長張秀娟向教育局爭取到特教巡迴，讓小宇有更完善的學習，而小宇非常開心的上課，張秀娟更教育全校學生，要友善對待小宇。

短短100多字寫了7小時 老師看文章感動痛哭

直到小宇五年級，輔導室組長簡玉葉發現小宇的文章超齡，文筆很好，很多人都認為是小宇的媽媽代筆寫的，她為了證明小宇的能力，在一次作文比賽出了《當挫折來臨時》作文題目，讓小宇當場寫，她在旁邊看。

只有短短100多字，小宇卻花整整7個小時，簡玉葉親眼看著小宇把文章寫下來，當她看到小宇如詩詞般寫著，「我流淚像是受傷的刺蝟，傷痕掩飾不住滿身的頑強，我像逃離的羔羊……」，讓她目瞪口呆，感動得痛哭流涕，認為小宇真的是個天才。

簡玉葉開始紀錄小宇的學校生活，並建議學校把小宇的文章及詩詞彙集成冊。

《一把青》導演曹瑞原 為小宇拍自閉症公益短片

小宇的文章連電視劇《一把青》導演曹瑞原都深受感動，還為小宇拍攝自閉症的公益短片。

小宇的文章《原來，那就是愛》，也獲得第15屆文薈獎。

此外，由老師問班上同學一題數學題，全班只有小宇一個人會，大家才發現，原來小宇不但文筆好，數學也是一級棒！

小宇獲得今年的總統教育獎，學校還把她的故事作為生命教育題材，很多小朋友得知小宇的故事都說，以後看到自閉症的小朋友，會幫助他們。

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