世上罕有！南鯤鯓廟大山門整修 露出12根「千年檜木」

北門南鯤鯓代天府山門大牌樓雄偉，預定今年10月整修完工。（記者楊金城攝）

2018-06-13 18:50

〔記者楊金城／台南報導〕有「台灣王爺總廟」稱譽的台南北門南鯤鯓代天府正在整修山門大牌樓，許多信眾以為牌樓支柱只是漆上紅漆的水泥柱，其實它是12根千年檜木，36年來因整修才露出原來真面「木」，難得一見。

南鯤鯓廟山門大牌樓是1982年8月完工，由國寶級大師王棉木設計建造，大山門高14.06、長30.74、寬8.27米，立柱和上層都是木構，4層的屋頂才是水泥建材，十分雄偉，氣勢非凡。

南鯤鯓廟總幹事侯賢遜說，當年花了590萬元買了13根千年檜木，用了12根作為山門的立柱，讓山門呈現古樸的質感，有「質樸堅毅」的含意。南鯤鯓廟形容宏偉的原木山門在世界數一數二大。

10多年前，大山門曾重新上漆，去年7月因大山門地基土壤液化有下陷現象，加上木柱腐蝕，南鯤鯓廟斥資約2295萬元進行灌漿強化地基、整修原木木柱，唯有整修期間才讓香客和遊客一睹千年檜木原來的真面「木」，山門整修工程預定今年10月完工。

遊客驚奇的說，原來南鯤鯓大牌樓的立柱是千年檜木，現在要找到千年檜木作為建材根本不可能，價值不凡，要好好保存。