輪椅羽球隊奪2金3銀2銅 淚謝贊助場地

2018-06-13 18:26

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市翔鷹輪椅羽球隊進軍全國身心障礙國民運動會，寫下7面獎牌佳績，隊員淚謝高雄市社會局及高雄市傳愛協會贊助。

107年全國身心障礙國民運動會5月底於嘉義落幕，高雄市翔鷹輪椅羽球隊二度參賽，獲2金、3銀及2銅佳績，賽後，社團法人高雄市傳愛協會募集50桶羽毛球供全隊使用1年，盼無後顧之憂，衝刺下屆賽事。

隊員黃振乙拿下WH2級男單金牌，他今天（13日）說，感謝傳愛協會連續第3年贊助，過去都是親朋好友捐球，這次湊巧找到與球隊同名的翔鷹慈善會贊助50桶球，滿足翔鷹隊一整年用量。而高雄市社會局無障礙之家騰出空間擺放20部輪椅，讓球隊有落腳處，「有場地、有球才可爭取榮耀。」

翔鷹輪椅羽球隊成立4年多，於全國身心障礙國民運動會拼搏，黃振乙、廖穗德拿下WH2級及SL3級男單金牌，蔡偉政奪WH1級男單銀牌，施教勝獲SL3級男單銅牌，另外，蔡偉政搭檔黃振乙抱回WH1/WH2級男雙銀牌，廖穗德與非會友林永彰組合獲SL3/SL4級男雙銀牌，郭沛然與非會友黃滄憲組合獲WH1/WH2級男雙銅牌。

本屆總成績超過上屆的3銀1銅，對此，高雄市傳愛協會理事長常偉倫說，將進一步了解隊員需求，提供礦泉水、運動飲料及痠痛藥布，希望做最堅強後盾。