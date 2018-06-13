政大校長遴選 學生會籲新校長讓研究與教學衡平

政治大學進行下一任校長遴選作業，目前有7名候選人，日前參加政大學生會舉辦的座談會，候選人從右至左依序為：林元輝、郭明政、張昌吉、莊奕琦、林從一、李蔡彥、江明修等。（政大學生會提供）

2018-06-13 18:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕政治大學目前進行下任校長遴選，日前已通過7名候選人資格，今日進行校內同意權投票，需在教職員師生等各代表共837人中取得40％以上同意票才能通過門檻繼續遴選，而政大學生會也在週一舉辦座談會，以學生立場質問各候選人，盼未來新校長要能在研究與教學上做到衡平。

政大校長周行一去年宣布不續任，校方啟動校長遴選作業，組成遴選委員會後，經過連署與推薦，5月正式公告有7名候選人，包含：政大社科院院長江明修、政大資科系教授李蔡彥、政大傳播學院院長林元輝、成功大學副校長林從一、政大勞工所教授張昌吉、政大經濟系特聘教授莊奕琦、政大法律系教授郭明政等。

而政大校長遴選中，須由教職員師生共837人組成代表，進行校長候選人同意權投票，依規定候選人須取得40％的同意票數，才能通關並進入下階段遴選作業，今日起已啟動投票，預計投到15日下午1點將進行開票作業。

而政大學生會也在週一（11日）舉辦「校長，請你聽我說！」校長遴選候選人座談會，並聲明指出，政大遴選中，同意權代表裡佔有10％、共計84名是學生代表，具有關鍵意見與票數，可讓學生影響力撼動結果，並針對政大未來發展，向校長候選人提出質疑、尋求解答。

政大學生會認為，過去看不見校方對學生權益重視，如蠻橫施行課程精實、雙輔制度，還有陳年未解的教室設備問題，乃至勞動權益等，同時政大是人文大學，但在世界大學排名中因論文產出量不高而不吃香，認為未來校長如何在教授的研究與教學間取得平衡，將是重大課題。

而座談會上，政大學生也提出感受最深的課程精實制度、即將實行的新制雙輔制度、學生活動空間過少以及設備老舊、學生勞動權益及校園勞動條件改善、校園中性別平等與友善的議題、校內威權象徵處理、系所資源分配不均，以及校務會議中民主程序的落實等，最後呼籲各候選人，用心看待學生權益，並用宏觀視野來規劃政大未來。