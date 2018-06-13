IC 60歲了 「在晶圓上種出無限可能」

2018-06-13 18:06

［記者簡惠茹／台北報導］從日常生活中的電冰箱到手機，現在全球科技發展的AI人工智慧、IOT物聯網到5G，通通離不開積體電路（IC），科技部長陳良基說，工程師們在晶圓上種出無限可能。

1958年美國德州儀器工程師基爾比（Kilby），發明出世界第一個積體電路（IC），透過電路設計，將大量半導體電晶體整合到一個小晶片上，達到電路微小化。IC製作於半導體晶圓上，可以用來處理電子訊號完成邏輯運算，現在許多電子產品，從電冰箱到手機都不可或缺。

1974年，台灣工研院電子所成立，2年後政府啟動RCA技術移轉計畫，以350萬美元授權費，從美國無線電公司（RCA）技轉電路設計、光罩製作、晶圓製作、封裝測試等技術。

當時政府選派37名30歲以下的工程師，到美國RCA公司實際學習IC技術，是台灣第一批培育出來的國際級半導體工程師，有人第一次出國，有人忍著與家人分離的不捨，到美國進行培訓。

這一批工程師回台後，陸續投入台灣半導體產業，1980年台灣第一家半導體公司聯華電子創立，進駐新竹科學園區，7年後，全球晶圓製造市占第一的台積電成立，台灣晶圓代工就此展開，IC積體電路上中下游廠商陸續設廠，打造出完整的半導體生態圈。

去年台灣半導體產業產值已經是全球第3，達到2.46兆元，占全國GDP 1/5，站上全球第3，科技部長陳良基形容，晶圓就像一塊塊田地，工程師們在上面種出無限可能，台灣更在全球半導體產業經濟史上站有重要地位。