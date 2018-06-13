崗山之眼將推出首場仲夏音樂會 6/16開放訂票

崗山之眼將舉辦首場仲夏音樂會，圖為崗山之眼夜景（觀光局提供）

2018-06-13 18:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕全台首座以樂器造型設計的天空廊道「崗山之眼」，將於6月24日週日晚，舉辦崗山之眼開放後首場仲夏音樂會，邀請民眾一同享受夕陽下的浪漫。

高市觀光局長曾姿雯表示，崗山之眼自今年2月14開幕以來，不但榮獲孤獨星球推薦，觀光局還特地邀請泰國、日本、韓國、香港等媒體及部落客全力宣傳，累計已超過40萬人參訪過，儼然高雄新人氣景點。

為了讓崗山之眼更有內涵，觀光局特別規劃於6月24日下午6時30分，舉辦首場仲夏音樂會，邀請南台灣交響樂團現場演奏，當日將開放「廊道」200名額供民眾線上購票，進入廊道於夕陽下欣賞演出，民眾也可選擇園區其他範圍欣賞（只需門票）。

曾姿雯指出，在天空廊道上不僅能俯瞰阿公店水庫、阿公店溪及周遭平原美景，享受徐徐微風吹過的舒適感，園區周遭還有景緻宜人的小崗山步道、崗山倒影、環水庫自行車道、皮影戲館跟道地的羊肉料理。

曾姿雯建議，歡迎6月24日有興趣參加音樂會的朋友，可事先安排全日行程、來一趟豐富的岡山之旅。

崗山之眼仲夏音樂會官網售票系統，將於6月16日上午10時開放「廊道」預訂，套票價均一為100元，屆時訂票可上崗山之眼官網預訂（https://khskywalkpark.com/）。